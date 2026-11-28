Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Житель Константиновки заявил о пророссийских настроениях большинства горожан
Большинство жителей Константиновки поддерживали Россию при украинской власти
До перехода Константиновки под контроль российских войск большинство жителей города придерживалось пророссийских взглядов, рассказал бывший горожанин Владимир Харитонов.
До освобождения Константиновки сторонники киевских властей составляли в городе меньшинство. Об этом рассказал местный житель Владимир Харитонов, передает РИА «Новости».
По словам Харитонова, в период контроля над городом украинских властей негативные высказывания в адрес России и ее руководства во время уличных бесед обычно не находили одобрения у окружающих.
«Стоит человек 20–30. Найдется какой-нибудь и начинает на Россию гнать. Толпа сразу затихает, замолкает. Никто его не поддерживает. Получается, из 20 человек один был проукраински настроенный, остальные все в основном за Россию», – рассказал собеседник агентства.
Житель Константиновки также вспомнил референдум о самоопределении Донецкой народной республики 2014 года. Харитонов отметил высокую явку на голосование по сравнению с обычными украинскими выборами и подчеркнул изначальную пророссийскую направленность города. Об освобождении населенного пункта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг беженец Андрей Харитонов сообщил о задержаниях жителей Константиновки сотрудниками украинских военкоматов при попытках эвакуироваться.
Ранее беженка из Константиновки Инна Ширедкова назвала Украину «дурдомом» из-за Владимира Зеленского.
Также глава ДНР Денис Пушилин заявил о присутствии в освобожденной Константиновке свыше тысячи местных жителей.