Большинство жителей Константиновки поддерживали Россию при украинской власти

Tекст: Дмитрий Зубарев

До освобождения Константиновки сторонники киевских властей составляли в городе меньшинство. Об этом рассказал местный житель Владимир Харитонов, передает РИА «Новости».

По словам Харитонова, в период контроля над городом украинских властей негативные высказывания в адрес России и ее руководства во время уличных бесед обычно не находили одобрения у окружающих.

«Стоит человек 20–30. Найдется какой-нибудь и начинает на Россию гнать. Толпа сразу затихает, замолкает. Никто его не поддерживает. Получается, из 20 человек один был проукраински настроенный, остальные все в основном за Россию», – рассказал собеседник агентства.

Житель Константиновки также вспомнил референдум о самоопределении Донецкой народной республики 2014 года. Харитонов отметил высокую явку на голосование по сравнению с обычными украинскими выборами и подчеркнул изначальную пророссийскую направленность города. Об освобождении населенного пункта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг беженец Андрей Харитонов сообщил о задержаниях жителей Константиновки сотрудниками украинских военкоматов при попытках эвакуироваться.

Ранее беженка из Константиновки Инна Ширедкова назвала Украину «дурдомом» из-за Владимира Зеленского.

Также глава ДНР Денис Пушилин заявил о присутствии в освобожденной Константиновке свыше тысячи местных жителей.