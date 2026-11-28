Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Ученые спрогнозировали скорое прекращение возобновившихся вспышек на Солнце
ИКИ РАН: Возобновившиеся на Солнце вспышки продлятся пару дней
Возобновившиеся на Солнце вспышки могут происходить еще пару дней, после чего звезда снова уйдет в затишье, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По состоянию на утро субботы произошло четыре вспышки категории C. Активность является слабой, но устойчивой. Резервов для роста у нее не видно, но поддерживать такой уровень вспышек Солнце ближайшие пару дней почти наверняка сможет, передает РИА «Новости» сообщение лаборатории.
Взрывы происходят в нескольких новых группах пятен на левом краю Солнца. Ученые полагают, что запасы энергии в них незначительные и к понедельнику будут полностью исчерпаны. После этого солнечная активность снова «уйдет в ноль».
Земля сейчас находится в зоне действия экваториальной корональной дыры среднего размера. Ожидается умеренное повышение геомагнитных индексов, но в пределах «зеленой» зоны. Вероятность магнитных бурь на субботу составляет 26%, на воскресенье – 7%, в понедельник – 3%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил о трудности прогнозирования солнечной активности на несколько недель вперед.
В пятницу на Солнце завершился самый продолжительный за последние пять лет перерыв в активности.
В четверг Богачев спрогнозировал лишь одну слабую магнитную бурю до конца года.