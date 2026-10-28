Баканов: Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

Tекст: Ольга Иванова

«В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов – мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации», – заявил Баканов на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке главы государства к участию в третьем саммите Россия – Африка.