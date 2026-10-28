  • Новость часаПутин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Звонок Путину расколол Европу
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    Путин: Более справедливый мир приходит на смену однополярному
    Путин спрогнозировал рост товарооборота России с Африкой
    Путин заявил о готовности России делиться с Африкой технологиями
    Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки
    Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 15:34 • Новости дня

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Баканов: Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов и планирует провести консультации, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

    «В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов – мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации», – заявил Баканов на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке главы государства к участию в третьем саммите Россия – Африка.

    28 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана

    TWZ: Разведка США подтвердила подлинность снимка китайского космоплана

    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    @ Maxar Technologies/DIA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на распространившемся в Сети снимке запечатлен китайский экспериментальный многоразовый космоплан, внешне похожий на американский X-37B.

    Снимок китайского космического аппарата в высоком разрешении был опубликован в несекретном докладе DIA, посвященном глобальным вызовам в космосе, пишет портал The War Zone.

    По данным издания, изображение сделано спутником компании Maxar Technologies (ныне Vantor). На фото запечатлен миниатюрный шаттл с небольшими крыльями, двумя вертикальными стабилизаторами и открывающимися вверх створками грузового отсека.

    Отмечается, что дизайн китайского космоплана «чрезвычайно похож» на американский X-37B, эксплуатируемый Космическими силами США. Как и X-37B, китайский аппарат оснащен трехстоечным шасси и может нести дополнительный грузовой модуль в хвостовой части. Одно из главных отличий – более длинная хорда крыла у китайской модели.

    В компании Vantor уточнили, что снимок был сделан 28 мая 2024 года спутником WorldView-3 с расстояния чуть менее 90 км. В кадр также попал отдельный спутник, пристыкованный к кормовой части аппарата.

    Согласно докладу DIA, подобные многоразовые космопланы могут использоваться для вывода объектов на орбиту, их испытаний и возвращения на Землю. В документе упоминается, что Китай разрабатывает две основные модели космопланов: Shenlong и Tengyun, однако не уточняется, какой именно аппарат изображен на снимке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В марте Китай анонсировал первый запуск аналога ракеты Falcon 9.

    В январе посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился в КНР.

    Комментарии (10)
    28 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    МИД заявил о планах создать российский морской хаб на востоке Африки

    Рябков сообщил о планах создать российский портовый хаб на востоке Африки

    Tекст: Мария Иванова

    Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки портового хаба в рамках транспортного маршрута «Север – Юг», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «В конкретном плане ведем, среди прочего, речь о размещении российского портового транспортно-логистического хаба на восточном побережье Африки как части международного транспортного коридора «Север – Юг»», – сказал Рябков на сессии саммита «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит «Россия – Африка».

    Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об успешной работе государств над упрощением визового режима.

    В понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал приезд около 4 тыс. предпринимателей на экономический и гуманитарный форум.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Премьер Ахмед: Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эфиопия получила от России первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++, сообщили власти страны.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о передаче Россией его стране 12 истребителей Су-35 поколения 4++.

    «В соответствии с ранее заключенным соглашением с правительством России сегодня мы получили первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++», – написал он в соцсети, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.

    Ранее Россия и Эфиопия подписали соглашение о разработке проекта АЭС.

    Комментарии (5)
    28 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    Украинская разведка внесла Загитову и еще 253 спортсмена в санкционную базу

    ГУР Украины внесло 254 российских спортсменов в санкционный список

    Украинская разведка внесла Загитову и еще 253 спортсмена в санкционную базу
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное управление разведки министерства обороны Украины добавило 254 тренеров, атлетов и функционеров из России и других стран в базу данных War and sanctions.

    Украинские спецслужбы создали реестр с подзаголовком «Мы идентифицируем цели», призывая отстранить оказавшихся в нем людей от соревнований и исключить из спортивных федераций, передает РИА «Новости».

    В список попали гимнастки Дина и Арина Аверины, выступавшие в марте 2022 года на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией.

    Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову внесли в базу за поддержку президента страны Владимира Путина и участие в видео движения «Здоровое Отечество».

    Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что Киев и обслуживающие его неонацистские организации являются наследниками пособников гитлеровцев. По его словам, украинские власти используют спецслужбы для организации терактов, распространения дезинформации и заказных убийств ради удержания власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нападающего Александра Овечкина и еще четверых российских хоккеистов внесли в базу ГУР Минобороны Украины. Украинская разведка внесла Карякина и Фетисова в черный список.

    В сентябре данные волейболистки Варвары Шубиной добавили в реестр украинского сайта «Миротворец».

    Комментарии (3)
    28 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
    Путин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Запад навязывает африканским странам финансовые ресурсы на невыгодных условиях. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве, пишет РИА «Новости».

    «Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы закрыть задолженность в ущерб долгосрочным планам в области развития», – заявил Путин и отметил укрепление суверенитета и рост влияния Африки на мировой арене.

    «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене. И главное, у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Накануне глава государства назвал Африку континентом будущего. А помощник президента Юрий Ушаков сообщил о приглашении на форум около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Стере описал разговор с Путиным как спокойный и без споров

    Премьер Норвегии Стере: Разговор со Стуббом и Путиным прошел без споров

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что полуторачасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и лидером Финляндии Александром Стуббом прошел спокойно, стороны лишь изложили свои позиции.

    «Это не был разговор, где вспыхивали бы ожесточенные споры, стороны высказывались поочередно», – сказал Стере в эфире телерадиокомпании NRK.

    По его словам, общение велось с переводом с английского на русский и обратно. Норвежский премьер охарактеризовал беседу как профессиональную и содержательную, отметив, что обсуждалась в основном текущая ситуация.

    Как ранее сообщали в Кремле, Владимир Путин в ходе разговора дал оценку обстановке в зоне конфликта на Украине и напомнил о его первопричинах. Кроме того, стороны затронули тему встреч спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Петербурге и Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду издание The Telegraph написало о расколе в Европе из-за звонка финского и норвежского лидеров Владимиру Путину.

    Дмитрий Песков заявил об отсутствии запросов на новые контакты с президентом России от других европейских политиков.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности провести новые переговоры при необходимости.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве

    Третий саммит Россия – Африка начался в Москве

    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве стартовал третий саммит Россия – Африка, в котором подтвердили участие 48 африканских стран.

    Мероприятие продлится до 29 октября. В первый день саммита будут обсуждаться вопросы экономики, агропромышленности, образования, медицины, искусственного интеллекта и технологической кооперации. Также на повестке энергетический диалог, атомные технологии, медиа и сотрудничество на международных площадках, передает РИА «Новости».

    Программу завершит пленарное заседание. По словам помощника президента Юрия Ушакова, 22 африканских государства будут представлены на уровне глав государств. Основная цель саммита – расширение сотрудничества во всех сферах и содействие укреплению суверенитета стран Африки.

    Первый саммит Россия – Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, второй состоялся в июле 2023 года в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме от имени Владимира Путина в честь участников саммита в Грановитой палате Кремля 28 октября.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах

    Путин призвал выстраивать систему расчетов между Россией и Африкой в нацвалютах

    Путин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    России и странам Африки необходимо выстраивать систему расчетов в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия – Африка.

    «Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчетов в национальных валютах, расширять сеть корреспондентских связей российских и африканских банков, способствовать взаимному открытию их филиалов и переходить на альтернативные механизмы передачи платежной информации, в том числе с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России и действующей в странах Африки и Афросоюза панафриканской системы платежей», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что такая работа поможет снизить транзакционные издержки, защитить расчеты от вмешательства недружественных стран и укрепить суверенитет африканских стран.

    Также президент добавил, что Россия готова поделиться со странами Африки опытом применения информационных технологий в сфере государственного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин спрогнозировал рост товарооборота России и Африки до 50 млрд долларов.

    Глава государства отметил серьезное давление Запада на африканских партнеров Москвы на фоне санкций.

    Президент призвал авиакомпании Африки открывать рейсы в Россию.

    Комментарии (3)
    28 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Путин: Более справедливый мир приходит на смену однополярному

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На смену однополярному миру приходит более справедливый, где слышны голоса большинства, заявил президент России Владимир Путин.

    «Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит. На смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран-участниц международного общения», – заявил Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Комментарии (5)
    28 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России делиться с Африкой технологиями

    Путин сообщил о готовности передать африканским странам цифровые ноу-хау

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сохраняет передовые позиции в достижении технологического суверенитета и готова передавать цифровые ноу-хау странам Африки, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет. И подчеркну, Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау», – заявил Путин на пленарной сессии форума Россия – Африка.

    Президент отметил, что Россия уже давно идет по пути укрепления своего технологического суверенитета, и это является стратегическим выбором страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, по многим направлениям технологического развития удалось добиться хороших и впечатляющих результатов.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Он выразил надежду, что участникам экономического и гуманитарного форума Россия – Африка понравится в Москве.

    Гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка представили образцы передовых российских вооружений, в том числе комплекс с беспилотником «Гарпия-А (Э)».

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Гости саммита Россия – Африка выстроились в очередь за выпечкой

    Гости саммита Россия – Африка выстроились в очередь за московской выпечкой

    Tекст: Вера Басилая

    Гости из разных стран Африки проявили большой интерес к выпечке на саммите Россия – Африка в Москве и выстроились за ней в очереди.

    Для посетителей площадки третьего экономического и гуманитарного саммита Россия – Африка в столичном Гостином дворе организованы зоны питания, где особой популярностью пользуется выпечка, передает РИА «Новости».

    Африканские делегаты выстраиваются в очереди за едой вместе с российскими участниками. По словам одного из гостей из Африки, предложенные угощения оказались очень вкусными.

    Саммит Россия – Африка проходит в Москве с 28 по 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве представили образцы передовых российских вооружений.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о приглашении на форум около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал предстоящее выступление президента Владимира Путина с оценкой перспектив развития торгово-инвестиционных отношений.

    Комментарии (2)
    28 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Захарова назвала показушным отказ украинцев от русского языка за рубежом

    Захарова: Отказ украинцев от русского языка за рубежом вызывает жалость

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ украинцев от использования русского языка за рубежом является показушным и вызывает жалость, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Миллионы граждан Украины уехали с территории Украины за последние годы и проживают на территории не только стран Западной Европы, а вообще по всему миру. Внимание, вопрос: все ли они владеют иностранными языками? Конечно, нет», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Она рассказала, как лично наблюдала такую ситуацию в одном из отелей за рубежом. За соседним столиком сидели люди, чья речь по фонетике и музыкальности была похожа на русскую. Когда дипломат подходила, они замолкали, а стоило ей отойти – продолжали разговор.

    «Я встаю, они полагают, что я уже ухожу, а я иду за кофе. Через какое-то время возвращаюсь, они говорят по-русски. Это, оказывается, украинцы. Все показушное. То есть все, что они делают в плане языка – показушное, что их все руководство говорит по-русски, думает по-русски, общается дома по-русски, что они сами, уезжая за рубеж, говорят по-русски», – подчеркнула она.

    По ее словам, эти люди вызывали жалость. «Настолько они выглядели тщедушно – не из-за того, что сами так выглядели, а потому что позволили себя довести до этого состояния», – добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Захарова заявила, что украинская делегация в ООН лицемерно делает вид, что не понимает русский язык, однако в кулуарах спокойно общается на нем.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расчеловечиванием слова языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим государственным языком.

    В июне украинские власти вычеркнули русский язык из перечня защищаемых государством.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки

    Путин: Россия участвует в финансовом оздоровлении стран Африки

    Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия активно участвует в финансовом оздоровлении африканских стран и облегчении их долгового бремени, заявил президент Владимир Путин.

    «С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    В тот же день глава государства открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах российского лидера дать оценку перспективам развития отношений с африканскими странами в торгово-инвестиционной сфере.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России

    Путин: Запад оказывает беспрецедентное давление на африканских партнеров России

    Tекст: Ольга Иванова

    Запад оказывает серьезное давление на африканских партнеров Москвы на фоне беспрецедентных санкций против России, заявил президент Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка заявил, что торгово-экономические отношения Москвы и стран континента продолжают поступательно развиваться, передает РИА «Новости».

    «Этому не мешают ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте. И мы ценим такую твердую и принципиальную позицию африканских друзей», – сказал Путин.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Глава государства выразил надежду на то, что участникам мероприятия понравится в Москве.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах Владимира Путина дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 06:46 • Новости дня
    Дипломат назвала ближайшую задачу сотрудничества России и ЦАР в геологии

    Дипломат Сундетбаева назвала уточнение планов задачей России и ЦАР в геологии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Временная поверенная в делах России в Центральноафриканской Республике Данелия Сундетбаева назвала уточнение последовательности практических мероприятий важной задачей двустороннего сотрудничества в геологии.

    На прошедшем в сентябре заседании межправительственной комиссии Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) подтвердили заинтересованность в расширении взаимодействия в сфере геологии и недропользования, передает РИА «Новости».

    «Важная ближайшая задача – уточнение перспективных участков и последовательности практических мероприятий», – заявила Сундетбаева.

    Дипломат добавила, что конкретные сроки прибытия российских специалистов в республику будут определяться профильными ведомствами и организациями по мере согласования технических и организационных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сундетбаева назвала поиск и оценку месторождений золота, алмазов, урана и редких металлов перспективным направлением работы Москвы в республике.

    Комментарии (0)
    Главное
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    Армения отказалась возвращаться в ОДКБ
    Эксперт: Будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых партий
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
    Названа причина смерти основателя группы «Мистер Твистер» Лысенко

    Арктика может сблизить Россию и США

    Дизельная сделка с США, возможность расширить поставки российских удобрений, а теперь Россия предлагает вместе поработать в Арктике. Как Арктика могла бы Россию и США объединить и что Москва может предложить Вашингтону взамен снятия санкций с российского газа? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой

    Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира. По мнению экспертов, обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Звонок Путину расколол Европу

    «Вбил клин между партнерами», «европейские лидеры пришли в ярость» – телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе. Одни называют инициативу Хельсинки и Осло попыткой сохранить влияние ЕС в мирном процессе, другие – нарушением консенсуса по Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации