Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Блогер Дудь обжаловал заочный арест по делу о пропаганде терроризма
Блогер Дудь подал апелляцию на заочный арест по делу о пропаганде терроризма
Блогер Юрий Дудь** (признан в России иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) подал апелляционную жалобу на решение суда о своем заочном аресте по уголовному делу о пропаганде терроризма.
«Зарегистрирована апелляционная жалоба», – указано в материалах дела. Рассмотрение жалобы назначено в Мосгорсуде на 18 ноября, пишет РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста для блогера Юрия Дудя** по делу об оправдании и пропаганде терроризма после публикации интервью с главой «Русского добровольческого корпуса*» (запрещенная в России террористическая организация) Денисом Капустиным (внесен в перечень экстремистов и террористов).
Басманный районный суд Москвы также вынес решение о заочном аресте блогера по делу о публичных призывах к терроризму.
В апреле руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал проверку публикации этого интервью.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом