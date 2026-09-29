У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Блогера Дудя заочно арестовали за призывы к терроризму
Басманный суд Москвы заочно арестовал Дудя по делу о призывах к терроризму
Басманный районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте блогера Юрия Дудя* (внесен в реестр иноагентов и перечень террористов и экстремистов в РФ) по делу о публичных призывах к терроризму в интернете.
Срок ареста составит два месяца, сообщили в канале судов общей юрисдикции Москвы на платформе «Макс».
Уточняется, что Дудю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности).
Ранее блогера внесли в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В 2025 году его заочно приговорили к лишению свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, позже приговор был ужесточен.
Во вторник имущество блогера Юрия Дудя* начали конфисковывать в пользу государства.
На прошлой неделе суд в Москве оштрафовал его за нарушение закона об иноагентах.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом