Путин назначил нового посла России в Коста-Рике

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Беджаняна от должности посла в Коста-Рике, передает ТАСС. Новым главой российской дипломатической миссии в этой стране назначен Игорь Романченко.

Юрий Беджанян руководил посольством с 2019 года. Игорь Романченко работает в системе министерства иностранных дел с 1979 года.

Новый посол имеет богатый опыт работы как в центральном аппарате министерства, так и за рубежом. Ранее он занимал посты советника-посланника в Аргентине, заместителя директора латиноамериканского департамента и посла России в Перу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин освободил Игоря Романченко от должности посла в Перу.

В августе глава государства назначил Тимура Печаткина новым руководителем дипломатической миссии в Ираке.

В июне российский лидер утвердил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.