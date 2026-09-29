У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Путин назначил нового посла России в Коста-Рике
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Романченко новым руководителем российской дипломатической миссии в Коста-Рике, сменив на этом посту Юрия Беджаняна.
Президент России Владимир Путин освободил Юрия Беджаняна от должности посла в Коста-Рике, передает ТАСС. Новым главой российской дипломатической миссии в этой стране назначен Игорь Романченко.
Юрий Беджанян руководил посольством с 2019 года. Игорь Романченко работает в системе министерства иностранных дел с 1979 года.
Новый посол имеет богатый опыт работы как в центральном аппарате министерства, так и за рубежом. Ранее он занимал посты советника-посланника в Аргентине, заместителя директора латиноамериканского департамента и посла России в Перу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин освободил Игоря Романченко от должности посла в Перу.
В августе глава государства назначил Тимура Печаткина новым руководителем дипломатической миссии в Ираке.
В июне российский лидер утвердил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.