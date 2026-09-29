Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в регионах

Правительство поручило усилить контроль за ценами на топливо в регионах

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на рынке топлива, передает ТАСС.

Новак подчеркнул необходимость оперативно принимать решения для стабилизации цен на внутреннем рынке. Ведомствам поручено дополнительно проанализировать снабжение топливом Омской и Томской областей.

Особое внимание на совещании уделили региональным рынкам, включая Иркутскую, Ленинградскую, Пензенскую области и Якутию. Отмечено, что сотрудничество властей и нефтяных компаний помогает быстро решать проблемы с поставками топлива и работой автозаправок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Новак поручил активизировать создание системы мониторинга топливного рынка.

В первые дни месяца он сообщил о планах сбалансировать топливный рынок России.

В прошлом месяце вице-премьер заявил о полном обеспечении страны дизельным топливом.