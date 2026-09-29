У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в регионах
Правительство поручило усилить контроль за ценами на топливо в регионах
Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценообразованием на топливо в регионах и ликвидировать локальные дефициты.
Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на рынке топлива, передает ТАСС.
Новак подчеркнул необходимость оперативно принимать решения для стабилизации цен на внутреннем рынке. Ведомствам поручено дополнительно проанализировать снабжение топливом Омской и Томской областей.
Особое внимание на совещании уделили региональным рынкам, включая Иркутскую, Ленинградскую, Пензенскую области и Якутию. Отмечено, что сотрудничество властей и нефтяных компаний помогает быстро решать проблемы с поставками топлива и работой автозаправок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Новак поручил активизировать создание системы мониторинга топливного рынка.
В первые дни месяца он сообщил о планах сбалансировать топливный рынок России.
В прошлом месяце вице-премьер заявил о полном обеспечении страны дизельным топливом.