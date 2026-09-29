Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире

Греф: Сбербанк является самым защищенным банком в мире

Tекст: Тимур Шайдуллин

Греф заявил об успешном отражении большинства атак на средства клиентов. Выступая на Московском стартап-саммите, он подчеркнул высокую эффективность систем безопасности финансового учреждения, передает РИА «Новости».

«Мы в прошлом году в 99,9% случаев защитили наших клиентов от мошенничества. Мы самый защищенный банк в мире, несмотря на то что испытываем самое большое количество атак», – отметил руководитель финансовой структуры.

При этом Греф признал невозможность предоставления абсолютных гарантий безопасности. По его словам, для успешного противостояния злоумышленникам необходимо постоянно совершенствовать методы защиты и изобретать новые способы борьбы. Для поддержания эффективности систем безопасности банк круглосуточно проводит тестирование собственных защитных механизмов, имитируя хакерские атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф рассказал о безуспешных попытках телефонных мошенников дозвониться ему лично.

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