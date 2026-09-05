В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.3 комментария
Генконсул России обвинил Германию в эскалации дипломатического кризиса
Генконсул Красницкий обвинил ФРГ в дипкризисе
Генеральный консул Олег Красницкий назвал закрытие последнего российского генконсульства в Германии необоснованным решением, ставшим итогом летней эскалации со стороны Берлина.
Красницкий отметил, что власти Германии целенаправленно нагнетали обстановку вокруг дипломатического присутствия Москвы. По словам дипломата, решение о закрытии дипмиссии стало «очень печальным событием».
«Самое главное, что оно совершенно ничем не подкреплено, никакими доказательствами. Естественно, ситуация нагнеталась в течение всего лета», – сказал он ТАСС.
Красницкий добавил, что Берлин взял курс на дальнейшую эскалацию двусторонних отношений, предписав сотрудникам консульства покинуть страну до 18 сентября.
Несмотря на сложности, генконсульство оставалось открытым для диалога с немецкими партнерами, активно занималось уходом за советскими воинскими захоронениями. Красницкий заверил, что посольство в Берлине продолжит эту важную работу без снижения интенсивности.
Правительство ФРГ 1 сентября обвинило Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, объявив о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России. Пискарев раскрыл подоплеку требований закрыть Русский дом в Берлине.