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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    13 комментариев
    5 сентября 2026, 05:25 • Новости дня

    NYT: Полсотни военных США прошли проверку на полиграфе из-за утечек

    NYT: Военных США прошли проверять на полиграфе из-за утечек

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 50 человек прошли проверку на полиграфе, что является беспрецедентным масштабом расследования, проводимого на фоне сообщений в СМИ о войне с Ираном и сокращении запасов боеприпасов у американских военных.

    «По словам официальных лиц, осведомленных о ситуации, следователи правительства США предприняли беспрецедентную меру, подвергнув около 50 членов Объединенного штаба вооруженных сил США проверке на полиграфе в связи с утечками информации в СМИ, в том числе о том, как война с Ираном привела к нехватке важнейших боеприпасов», – пишет «New York Times» (NYT).

    Следователи опросили офицеров и гражданских служащих Объединенного штаба о том, разглашали ли они секретную информацию представителям прессы, а также предоставляли ли они информацию о сокращении боеприпасов в США.

    Проверка на полиграфе была проведена в августе после шквала новостных сообщений о сокращении запасов важнейших боеприпасов, включая ракеты большой дальности и истребители Patriot.

    По словам осведомленных людей, демонстрация силы могла быть направленной не только на тех, кто поделился информацией, но и на запугивание тех, кто мог бы сделать подобное в будущем.

    В Объединенном штабе работают от 1,5 тыс. до 2 тыс. офицеров и должностных лиц, которые координируют операции, политику и планы ведения войны с командующими боевыми действиями по всему миру.

    В заявлении представитель Пентагона Шон Парнелл сказал, что ведомство «не комментирует внутренние кадровые или следственные вопросы, но относится ко всем утечкам секретной информации, касающейся национальной безопасности, крайне серьезно и проводит соответствующие расследования».


    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    4 сентября 2026, 11:02 • Новости дня
    США задумались о покупке иностранных фрегатов

    TWZ: ВМС США рассматривают закупку фрегатов у Японии и Турции

    США задумались о покупке иностранных фрегатов
    @ Zuma/ТАСС

    Военно-морские силы США рассматривают возможность закупки фрегатов из Японии, Южной Кореи и Турции для быстрого пополнения флота.

    Военно-морские силы США изучают возможность закупки иностранных фрегатов, передает новостной портал The War Zone.

    В текущем исследовании рассматриваются три класса кораблей: японский Mogami, южнокорейский Chungnam и турецкий Istanbul. Этот шаг соответствует стремлению администрации Дональда Трампа быстро нарастить флот, используя так называемую «финскую модель».

    Эта стратегия предполагает строительство первых кораблей за рубежом с последующим переносом производства на американские верфи. Как заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Чао, необходимо «представить президенту план… для нового конкурентного подхода к приобретению надводных боевых кораблей». Ожидается, что исследование завершится в ноябре текущего года.

    Интерес к иностранным проектам вызван острой потребностью американского флота в малых боевых кораблях. Ранее программа создания прибрежных боевых кораблей LCS столкнулась с множеством проблем, а проект фрегата класса Constellation был отменен из-за постоянных изменений в конструкции. В то же время Конгресс США активно выступает против закупок иностранных военных кораблей, опасаясь негативных последствий для отечественной судостроительной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты прекратили строительство серии фрегатов Constellation.

    Военно-морские силы США запланировали масштабное расширение флота к 2055 году.

    Австралия закупит японские боевые корабли класса Mogami.

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    4 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Еврокомиссия ответила на слова Трампа о возврате потраченных на Киев денег

    Еврокомиссия: США не требовали вернуть потраченные на Украину деньги

    Tекст: Мария Иванова

    В Брюсселе опровергли получение официальных требований от Вашингтона о компенсации сотен миллиардов долларов, направленных на военную поддержку Украины.

    Еврокомиссия не получала формального требования от Вашингтона вернуть деньги, потраченные на военную помощь Киеву. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, передает РИА «Новости».

    «Насколько мне известно, мы не получали формального заявления в связи с этим комментарием в соцсети», – подчеркнул представитель европейского ведомства.

    Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что американская сторона потребует от Европы возместить сотни миллиардов долларов. Эти средства были выделены администрацией бывшего главы государства Джо Байдена на военную поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал заставить европейские страны компенсировать затраты на военную помощь Киеву.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сыронизировал над лидерами Евросоюза из-за этих финансовых требований.

    Месяцем ранее американский лидер назвал поставки оружия на Украину главной причиной дефицита боеприпасов в самих Соединенных Штатах.


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    4 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Белоусов напутствовал генерала Клименко перед отправкой в зону спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Андрей Белоусов напутствовал генерал-майора Вадима Клименко перед отправкой в зону специальной военной операции, сообщает Минобороны.

    Глава российского военного ведомства пожелал успехов генерал-майору Вадиму Клименко, который отправляется в зону проведения специальной военной операции, передает Минобороны.

    «Удачи! Всем ребятам большой привет», – сказал министр.

    Кроме того, руководитель ведомства выслушал доклады командования Тихоокеанского флота. Военные отчитались о выполнении задач по обеспечению безопасности в регионе. Также обсуждались вопросы организации охраны и обороны пунктов базирования сил флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал сдачу новых домов для военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке.

    В августе президент России Владимир Путин принял участие в масштабных учениях данного объединения.

    Во время этих маневров экипажи боевых кораблей успешно отразили атаки условных беспилотников в акватории Охотского моря.

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    4 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Трамп сделал пост о статье WP, как США могут помочь Украине с Patriot

    Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензий Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social статью Washington Post, что США могут сделать для Украины, чтобы помочь с ракетами Patriot.

    Эту статью президент США разместил в своей ленте новостей в соцсети Truth Social, добавив ссылку и название статьи «Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot». Каких-либо комментариев или смайлов от себя он не добавил.

    «Я знаю, что президент Дональд Трамп хочет помочь Украине <…>. Но перед ним стоит сложная задача: он должен найти баланс между желанием защитить невинных украинцев и необходимостью использования противоракетных комплексов Patriot в рамках необходимых усилий по разоружению Ирана, а также необходимостью поддерживать достаточные запасы для защиты американских войск и сдерживания противников США по всему миру. В совокупности эти факторы ограничивают возможности Соединенных Штатов по предоставлению помощи Киеву», – пишет в колонке для Washington Post Марк Тиссен, который является научным сотрудником Американского института предпринимательства и бывшим главным спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего.

    Автор объясняет заминку Вашингтона в передаче лицензии Киеву опасениями, что технология попадет в руки неприятеля, и тут же предлагает решение.

    «Есть простое решение: разрешить Украине участвовать в совместном производстве истребителей-перехватчиков Patriot, не обладающих этими передовыми возможностями», – пишет он, предлагая еще несколько решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонные корпорации США противятся  предоставлению лицензии на Patriot украинской стороне. Госсекретарь США Рубио заявил, что лицензия на Patriot не решит проблем Украины с ПВО. Bloomberg считает, что Украину зимой ждет критический дефицит ракет ПВО.

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    4 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Нарышкин предупредил о риске глобального конфликта в Евразии

    Нарышкин: Риск возникновения масштабного конфликта в Евразии реален

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил серьезные опасения из-за высокой вероятности возникновения крупного вооруженного противостояния на евразийском пространстве.

    Нарышкин констатировал реальную угрозу масштабного конфликта на евразийском пространстве. Он озвучил свой тревожный прогноз во время заседания совета глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Стрельне, передает РИА «Новости». Участники встречи обсудили актуальные вызовы для государств содружества.

    «Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. И это вызывает самые-самые серьезные опасения», – заявил руководитель российской разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза готовится к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году.

    Ранее сообщалось, что европейские элиты целенаправленно срывают любые попытки мирного урегулирования. Кроме того, спецслужбы Европы прогнозируют скорое исчерпание мобилизационного ресурса украинских войск.

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    4 сентября 2026, 16:33 • Новости дня
    Эксперт назвал главные успехи российской армии за лето

    Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская армия за летние месяцы добилась значительных успехов на нескольких участках фронта, включая расширение зоны безопасности под Харьковом и взятие Константиновки, заявил военный обозреватель, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

    Вооруженные силы России добились значительных результатов на нескольких направлениях за летние месяцы, рассказал военный обозреватель и сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в интервью изданию Lenta.ru.

    «Во-первых, это расширение зоны безопасности в Харьковской области. К востоку от Волчанска образовался практически полукотел», – отметил эксперт.

    Еще одним крупным достижением российской армии стало освобождение Константиновки. Этот шаг является частью масштабной операции по взятию под контроль Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, на данном участке военные заняли возвышенность около Рай-Александровки и начали продвижение к Николаевке, расположенной рядом со Славянском.

    В настоящее время интенсивные бои продолжаются за Доброполье. Важные события происходят и в Запорожской области, где начались столкновения в районе Орехова, добавил Полетаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области.

    В июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Месяцем ранее подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в ДНР.

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    4 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Россия собралась впервые показать новейшее оружие в Египте

    «Рособоронэкспорт»: Россия впервые покажет в Египте ЗРК ТКБ-1167 и ЗАК-30

    Tекст: Мария Иванова

    На международном авиасалоне в Эль-Аламейне состоится мировая премьера передовых российских зенитных комплексов и уникального боевого модуля ТКБ-1167 для уничтожения дронов.

    «Рособоронэкспорт» продемонстрирует новейшие системы противовоздушной обороны на международном авиасалоне El Alamein International Airshow 2026, передает РИА «Новости».

    Выставка пройдет на территории аэропорта Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября.

    ««Рособоронэкспорт» подготовил экспозицию с самой перспективной для Египта, стран Африки и Ближнего Востока российской продукцией, прошедшей проверку в реальных условиях. Мы представляем новейшие самолеты и вооружение для них, средства ПВО, в том числе решения для борьбы с БПЛА, барражирующие боеприпасы и беспилотники», – заявил гендиректор компании Александр Михеев.

    Главной премьерой станет система поражения воздушных целей ТКБ-1167. Этот боевой модуль оснащен четырьмя танковыми пулеметами и способен в автоматическом режиме находить, захватывать и уничтожать дроны. Также за рубежом впервые покажут зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», оборудованный системой программирования подрыва снарядов.

    Кроме того, на выставке ожидается демонстрация перспективных беспилотных платформ С-71М и С-71К. Эти аппараты предназначены для запуска с борта истребителей пятого поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные инженеры завершили разработку зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель».

    Российские военные задействовали данную систему для защиты от беспилотников в зоне проведения спецоперации.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших ракет С-71К «Ковер».

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    4 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Эстония отправила на Украину некачественные боеприпасы

    The Telegraph: Эстония поставила Киеву неисправные боеприпасы на 70 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку из-за поставки Вооруженным силам Украины неисправных боеприпасов стоимостью 70 млн евро, пишет The Telegraph.

    Боеприпасы, закупленные Эстонией для Украины на деньги Евросоюза, оказались некачественными и непригодными к использованию. Контракт на 70 млн евро заключили с компанией, не имевшей опыта производства снарядов, пишет британская газета The Telegraph.

    В результате ни один снаряд не поступил на вооружение Вооруженных сил Украины. По данным эстонского издания Eesti Ekspress, партия от итальянско-индийской компании Datasel была неполной и технически неисправной.

    Скандал привел к отставке министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Он взял ответственность за провальную сделку, заявив: «Руководитель должен иметь мужество отвечать за принятые решения, даже если он не несет личной ответственности».

    Премьер-министр Кристен Михал созвал срочное заседание правительства. Прокуратура Эстонии начала уголовное расследование, а дело передано в Европейский арбитражный суд для разбирательства с подрядчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур подал в отставку. Ранее сообщалось, что Таллин перевел фиктивной итальянской компании аванс в размере 70 млн евро за ракеты для украинской армии.

    До этого Киев лишился сотни миллионов долларов во время закупок оружия у недобросовестных производителей.

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    4 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Нарышкин заявил о готовности армии России разгромить любого агрессора

    Нарышкин: Россия способна разгромить любого агрессора

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о способности отечественных вооруженных сил эффективно отразить нападение и разгромить любого потенциального противника.

    «Совсем недавно блок НАТО проводил целый ряд учений, имеющих целью смоделировать операцию по блокированию Калининградской области», – напомнил глава ведомства, передает ТАСС.

    Нарышкин отметил, что российские войска, расположенные в Ленинградской области, приграничных районах Северо-Запада и Запада страны, а также силы Балтийского флота обладают всеми необходимыми ресурсами. По его словам, эти группировки способны предотвратить любую попытку нападения и нанести сокрушительное поражение любому потенциальному противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин сообщил об усилении военных позиций НАТО на границе с Калининградской областью.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о подготовке Североатлантическим альянсом нападения на этот российский регион.

    В мае текущего года Москва подтвердила наличие достаточного потенциала для силового завершения любых противостояний.

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    4 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    Неразорвавшийся украинский беспилотник упал во двор жилого дома в Севастополе

    Tекст: Денис Тельманов

    В одном из дворов Севастополя обнаружили неразорвавшийся сбитый беспилотник после успешного отражения массированной воздушной атаки на город.

    Опасную находку выявили в районе Радиогорки. Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили семь вражеских аппаратов. В результате падения обломков никто из мирных жителей не пострадал.

    «Спасательная служба к настоящему времени зафиксировала возгорание на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. Кроме того, в районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон», – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале на платформе Max.

    Глава региона добавил, что сейчас на месте происшествия активно работают оперативные службы. Военные и мобильные огневые группы полностью отразили нападение на город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские военные уничтожили шесть вражеских беспилотников над Севастополем.

    Несколькими днями ранее силы противовоздушной обороны отразили две атаки 13 украинских дронов.

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    4 сентября 2026, 07:50 • Новости дня
    В России создали скрытый комплекс РЭБ для гражданских автомобилей

    В России началось применение комплекса РЭБ «Сварог 12» в автобоксе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Началось применение в России автомобильного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сварог 12» в автобоксе для защиты гражданского транспорта от беспилотников, сообщили в научно-производственном центре «Сварог».

    В России началось применение автомобильного комплекса радиоэлектронной борьбы «Сварог 12», размещенного в компактном автобоксе, передает ТАСС. Устройство предназначено для защиты гражданского транспорта от беспилотников на прифронтовых территориях.

    «На прифронтовых территориях увеличились случаи атак украинских дронов на гражданскую технику. В связи с этим было запущено производство автомобильного РЭБ «Сварог 12», – рассказали в научно-производственном центре «Сварог». Там добавили, что изделие не привлекает излишнего внимания, а сейчас применяется модель на 12 каналов мощностью 50 Вт.

    Комплекс создает вокруг автомобиля защитную зону, снижая риск атаки с воздуха. Как пояснили разработчики, устройство подавляет каналы управления дронами в диапазонах 300-3300 МГц и 5800+ МГц. Оно защищает от FPV-дронов, грузовых беспилотников и аппаратов самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты научно-производственного центра «Сварог» начали испытания новейшего лазерного комплекса противодействия беспилотникам «Перун».

    Российские подразделения в зоне спецоперации провели боевую апробацию зенитного дрона «Сварог про».

    Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты бронетехники новым комплексом радиоэлектронной борьбы «СЕРП-FPV».

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    4 сентября 2026, 12:01 • Новости дня
    Концерн «Калашников» передал госзаказчику крупную партию автоматов АК-12

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал Вооруженных сил России пополнился масштабной партией автоматов АК-12 образца 2023 года, доработанных на основе реального боевого опыта.

    Оружейное предприятие отгрузило государственному заказчику партию автоматов АК-12 калибра 5,45 миллиметра, передает концерн «Калашников».

    Данное стрелковое оружие по праву считается самым востребованным в рядах Вооруженных сил России, что подтверждается ежегодным увеличением объемов его выпуска.

    Специалисты непрерывно совершенствуют модель на основе отзывов бойцов из зоны проведения спецоперации. Подобный подход позволяет сделать АК-12 вершиной всей линейки автоматов знаменитого бренда.

    Высокая эффективность изделия на поле боя привлекает внимание зарубежных заказчиков. Иностранные партнеры все чаще заключают контракты на поставку оружия под патроны калибров 5,45 и 7,62 миллиметра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле российские оружейники успешно закончили плановые проверки усовершенствованного автомата.

    В начале года концерн анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    В прошлом году предприятие полностью выполнило госконтракт на поставку партии автоматов образца 2023 года.

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    4 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Армия Ирана потребовала от США возместить ущерб и покинуть Ближний Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Соединенных Штатов должны возместить ущерб странам Ближнего Востока и вывести свои войска из региона для обеспечения безопасности, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    Вашингтону следует компенсировать ущерб, нанесенный странам Ближнего Востока в результате военных действий, и вывести войска, подчеркнул Акраминия, передает ТАСС. «Разумное решение для США – признать реальности, возместить издержки и покинуть регион. Это обеспечит безопасность в регионе и приблизит американский народ к благополучию», – отметил военный.

    По его словам, все текущие проблемы американских войск и трудности граждан США связаны с ошибочными действиями Вашингтона, который совершил агрессию против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент США Дональд Трамп отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от пятимесячного противостояния.

    В ответ советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного и длительного военного противостояния с Вашингтоном.

    Ранее Иран потребовал от Соединенных Штатов выплатить компенсации за нанесенный ущерб и полностью вывести войска из зоны Персидского залива.

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