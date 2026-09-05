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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    13 комментариев
    5 сентября 2026, 06:09 • Новости дня

    Авиадебошира на рейсе American Airlines примотали скотчем к креслу

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажира рейса American Airlines примотали к креслу скотчем за дебош, который он устроил на борту во время полета, выкрикивая непристойные и оскорбительные реплики.

    Предположительно нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета American Airlines, следовавшего из Далласа в Ньюарк, передает TMZ. Мужчина начал кричать об Иисусе и дороге в ад, ударил соседа и повредил его компьютер, толкнул женщину.

    Когда темнокожая стюардесса попыталась успокоить хулигана, он оскорбил ее расистскими и гомофобными высказываниями, после чего экипаж и пассажиры были вынуждены примотать дебошира к креслу скотчем.

    На опубликованных в СМИ кадрах видно, что лентой зафиксированы даже голова и руки мужчины. Со стороны он похож на мумию в пеленах.

    «Третьего сентября рейс 618 American Airlines был перенаправлен в Балтимор из-за неадекватного пассажира. По прибытии правоохранительные органы встретили самолет и помогли снять клиента с рейса», – сообщил представитель авиакомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая транспортные полицейские сняли с рейса в Сургуте пьяного дебошира. Устроивший дебош в июне пассажир рейса Москва – Омск умер на борту самолета. В России решили создать единый реестр авиадебоширов.

    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    3 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине

    Трамп: США намерены взыскать с ЕС выделенные Байденом на помощь Украине деньги

    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на масштабную военную помощь Киеву.

    Вашингтон намерен взыскать с европейских стран сотни миллиардов долларов, направленных администрацией Джо Байдена на поддержку Киева, передает РИА «Новости». По словам Трампа, европейские союзники должны компенсировать эти затраты.

    «Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Политик добавил, что Европа могла бы самостоятельно оплатить военные поставки, если бы поступила соответствующая просьба. Несмотря на задержку, США все равно потребуют возврата этих средств, отметил он в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский лидер назвал поставки оружия Киеву на 300 млрд долларов причиной истощения арсеналов США.

    Ранее политик возложил на Европейский союз ответственность за оплату стоимости военного оборудования для Украины.

    В конце прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении прямых американских трат на поддержку украинской армии.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    2 сентября 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине

    Трамп посмотрел видео с примерами насильственной мобилизации на Украине

    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что осведомлен о случаях насильственной мобилизации мужчин на Украине.

    Президента США на мероприятии в Овальном кабинете спросили, видел ли он записи того, как сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, украинские военкоматы) хватают людей прямо на улицах.

    «Я знаю об этих видео. Я очень много о них слышал», – приводит ответ Трампа РИА «Новости».

    В ходе беседы один из журналистов заявил, что администрация Джо Байдена вместе с крупнейшими западными медиа замалчивала колоссальные потери Киева, что в итоге привело к нехватке людей в рядах ВСУ. Трамп коротко согласился с этим утверждением: «Вы правы в этом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил сотрудников ТЦК в тотальном нарушении прав человека.

    В Тернополе после жесткого задержания мужчины местные жители устроили массовый протест против военкоматов.

    Ранее аналогичный бунт против насильственной мобилизации произошел во Львове.

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    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

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    4 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Еврокомиссия ответила на слова Трампа о возврате потраченных на Киев денег

    Еврокомиссия: США не требовали вернуть потраченные на Украину деньги

    Tекст: Мария Иванова

    В Брюсселе опровергли получение официальных требований от Вашингтона о компенсации сотен миллиардов долларов, направленных на военную поддержку Украины.

    Еврокомиссия не получала формального требования от Вашингтона вернуть деньги, потраченные на военную помощь Киеву. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, передает РИА «Новости».

    «Насколько мне известно, мы не получали формального заявления в связи с этим комментарием в соцсети», – подчеркнул представитель европейского ведомства.

    Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что американская сторона потребует от Европы возместить сотни миллиардов долларов. Эти средства были выделены администрацией бывшего главы государства Джо Байдена на военную поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал заставить европейские страны компенсировать затраты на военную помощь Киеву.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сыронизировал над лидерами Евросоюза из-за этих финансовых требований.

    Месяцем ранее американский лидер назвал поставки оружия на Украину главной причиной дефицита боеприпасов в самих Соединенных Штатах.


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    4 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Трамп сделал пост о статье WP, как США могут помочь Украине с Patriot

    Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензий Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social статью Washington Post, что США могут сделать для Украины, чтобы помочь с ракетами Patriot.

    Эту статью президент США разместил в своей ленте новостей в соцсети Truth Social, добавив ссылку и название статьи «Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot». Каких-либо комментариев или смайлов от себя он не добавил.

    «Я знаю, что президент Дональд Трамп хочет помочь Украине <…>. Но перед ним стоит сложная задача: он должен найти баланс между желанием защитить невинных украинцев и необходимостью использования противоракетных комплексов Patriot в рамках необходимых усилий по разоружению Ирана, а также необходимостью поддерживать достаточные запасы для защиты американских войск и сдерживания противников США по всему миру. В совокупности эти факторы ограничивают возможности Соединенных Штатов по предоставлению помощи Киеву», – пишет в колонке для Washington Post Марк Тиссен, который является научным сотрудником Американского института предпринимательства и бывшим главным спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего.

    Автор объясняет заминку Вашингтона в передаче лицензии Киеву опасениями, что технология попадет в руки неприятеля, и тут же предлагает решение.

    «Есть простое решение: разрешить Украине участвовать в совместном производстве истребителей-перехватчиков Patriot, не обладающих этими передовыми возможностями», – пишет он, предлагая еще несколько решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонные корпорации США противятся  предоставлению лицензии на Patriot украинской стороне. Госсекретарь США Рубио заявил, что лицензия на Patriot не решит проблем Украины с ПВО. Bloomberg считает, что Украину зимой ждет критический дефицит ракет ПВО.

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    3 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам

    Трамп: США вскоре возобновят продажу американских боеприпасов союзникам

    Трамп заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам
    @ Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время возобновить продажу вооружений странам-партнерам, категорически опровергнув сообщения прессы об истощении военных запасов Вашингтона.

    Американский лидер опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social, передает ТАСС. Политик жестко раскритиковал журналистов за регулярные публикации о нехватке снарядов у Вашингтона. Глава государства обвинил прессу в том, что они «продолжают твердить об отсутствии боеприпасов, что на 100% не соответствует действительности».

    По его словам, страна располагает практически бесконечными резервами вооружений среднего и высокого класса. Трамп подчеркнул, что имеющихся объемов хватит для любого гипотетического конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп возложил ответственность за истощение арсеналов на поставки оружия Украине.

    Из-за дефицита снарядов Министерство обороны США организовало экстренное совещание.

    Для пополнения запасов американские автоконцерны перепрофилируют часть своих мощностей под выпуск ракет.

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    2 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой изменить название стратегически важного Ормузского пролива на Пролив Трампа, объяснив это полным контролем над водной артерией со стороны Вашингтона.

    Глава государства озвучил новую идею в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости». По мнению политика, водная артерия полностью контролируется американскими силами.

    «Теперь, когда Ормузский пролив находится под контролем США, не стоит ли нам переименовать его в Пролив Трампа???», – написал американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив американской территорией.

    Ранее глава Белого дома объявил о намерении присвоить проливу статус территории Соединенных Штатов после «разгрома» Ирана.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в серьезности намерений американского лидера.

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    3 сентября 2026, 14:22 • Новости дня
    Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив

    Трамп сообщил о возвращении поставок нефти через Ормуз к доконфликтному уровню

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении транзита нефти через Ормузский пролив до 18 млн баррелей в сутки.

    Показатели транзита сырья через стратегически важную артерию почти вернулись к значениям, которые фиксировались до начала обострения отношений с Ираном, передает РИА «Новости».

    Американский лидер разместил в своей социальной сети Truth Social инфографику, иллюстрирующую текущую ситуацию.

    «Объемы нефти в Ормузском проливе вернулись!» – гласит подпись к изображению, опубликованному политиком. Согласно представленным данным, сейчас через пролив ежедневно транспортируется порядка 18 млн баррелей нефти.

    До начала конфликтной ситуации этот показатель составлял 20 млн баррелей в сутки. Ранее телеканал CNN, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщил, что военные США обеспечили безопасный проход через Ормузский пролив 40 коммерческим судам. Они перевозили около 18 млн баррелей нефти, что стало максимальным объемом с начала конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа иранские военные сбили американский разведывательный беспилотник над Ормузским проливом.

    Ранее глава Белого дома объявил о полном контроле ВМС США над этой транспортной артерией.

    Министерство энергетики Соединенных Штатов еще в июне отмечало нормализацию ситуации в регионе.

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    3 сентября 2026, 11:11 • Новости дня
    Путин оценил настрой Трампа на конструктивную работу

    Путин: Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен на позитивную и конструктивную работу.

    «Президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и, вижу, настроен на такую позитивную и конструктивную работу», – сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за полноформатное восстановление отношений с Вашингтоном. Однако он отметил, что этот процесс зависит не только от России, но и от американской стороны.

    Кроме того, президент добавил, что контакты с администрацией США продолжаются в настоящее время. Он выразил надежду на то, что это взаимодействие будет поддерживаться и в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле лидеры двух стран провели четвертый за год телефонный разговор.

    Дональд Трамп ранее сообщал об очень хороших отношениях с Владимиром Путиным.

    Российская сторона подтверждала заинтересованность в полномасштабном восстановлении двусторонних связей.

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    5 сентября 2026, 02:45 • Новости дня
    WSJ узнала, как чипы Nvidia помогли США помирить Ереван и Баку

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники переговоров предложили доступ к передовому оборудованию Nvidia на основе искусственного интеллекта, чтобы заключить предварительное соглашение, положившее конец многолетнему конфликту Армении и Азербайджана.

    США использовали обещание поставить чипы Nvidia для посредничества в мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, пишет, а Wall Street Journal.

    «По словам источников, участвовавших в переговорах, американские переговорщики использовали обещание доступа к чипам искусственного интеллекта Nvidia, чтобы помочь заключить предварительное мирное соглашение», – пишет газета о достигнутом в 2025 году соглашении между Арменией и Азербайджаном.

    Включение расширенных разрешений на закупку чипов для армянского проекта дата-центра в качестве стимула для участия страны, о чем ранее не сообщалось, представляет собой один из самых ярких примеров того, что американские чиновники называют чиповой дипломатией, пояснило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Nvidia в начале сентябре купила стартап Hugging Face. Азербайджан в мае снял все ограничения на транзит грузов в Армению. В ответ Ереван разрешил движение турецких грузовиков через свою территорию.

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    4 сентября 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп считает, что развитие альтернативных маршрутов и новых трубопроводов на Ближнем Востоке лишит Ормузский пролив его прежнего влияния.

    Американский президент Трамп считает, что глобальные торговые пути стремительно меняются и активное строительство инфраструктуры в регионе делает традиционные морские артерии менее востребованными, передает РИА «Новости».

    «Прямо сейчас строятся трубопроводы, строится дорога через Сирию – потрясающий маршрут, который уже фактически открыт. Создается множество альтернатив Ормузскому проливу, который больше никому не будет нужен», – заявил политик в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт отмечал, что поставки нефти из Персидского залива достигли 17 млн баррелей в сутки. Это стало возможным благодаря новым трубопроводам, идущим в обход привычных путей.

    В середине августа Трамп напоминал об открытости пролива для судов на фоне морской блокады Ирана. Сейчас интенсивность движения там резко упала, а крупные танкеры практически покинули маршрут из-за региональной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США похвастался полным контролем над Ормузским проливом, что Иран привычно опроверг и пригрозил нарушителям движения в Ормузе арестом и конфискациями. Кроме того глава Белого дома  обозначил Ормуз как «новую территорию США» на фото.

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    5 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Страны-участницы МУС заявили об ожидании новых санкций США

    Страны-участницы МУС допустили новые санкции США

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон планирует ввести дополнительные ограничительные меры, среди которых визовые и финансовые санкции, в отношении Международного уголовного суда (МУС) и связанных с ним структур.

    «Такой сценарий ожидают в самом ближайшем будущем», – рассказал дипломатический источник ТАСС.

    Возможные меры включают финансовые блокировки и давление на государства для выхода из Римского статута.

    С осени 2025 года обсуждается вероятность введения рестрикций против МУС. Указ президента США Дональда Трампа от 6 февраля 2025 года разрешает замораживать активы лиц и организаций, оказывающих поддержку суду. Ранее эти нормы уже применялись к палестинским правозащитным объединениям.

    В августе госсекретарь Марко Рубио объявил о санкциях против председателя инстанции Томоко Аканэ и прокурора Абдулая Сейе. Американские власти обвиняют суд в неправомерных действиях против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против руководства Международного уголовного суда, которые объяснили тем, что Аканэ и Сейе  пытались вести расследования вне юрисдикции МУС.

    Рубио объявлял о планах полностью ликвидировать Международный уголовный суд.

    Дмитриев объяснил соболезнования ЕС подсанкционному председателю МУС.

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    5 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    Трамп объявил финансовые итоги чемпионата мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп объявил о 18 млрд долларов в экономике США благодаря состоявшемуся летом чемпионату мира по футболу.

    «Только чемпионат мира по футболу принес нашей экономике более 18 млрд долларов и создал более 160 тыс. рабочих мест! Путешествия и туризм – это рабочие места, инвестиции и миллиарды долларов, поступающие в американские компании и сообщества», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что в США сокращается бюрократическая волокита, модернизируются авиаперевозки и упрощаются визит и ведение бизнеса в США.

    В своем сообщении он также отметил, что в контексте чемпионата американцы проехали почти 300 млрд миль, национальные парки США посетили 78 млн человек и миллионы совершили перелеты.

    Чемпионат мира по футболу проходил в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

    Как писала газета ВХГЛЯД, силовики США арестовали 900 торговцев людьми и спасли 180 человек на ЧМ-2026. УЕФА лишил доверия президента ФИФА после скандала с инвесторами. ФИФА отстранила трех игроков сборной Аргентины по итогам финала ЧМ-2026.

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    4 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Госдепартамент США одобрил продажу авиабомб Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти санкционировали возможную передачу Саудовской Аравии ударных комплексов увеличенной дальности и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 5 млрд долларов.

    «Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной сделки по продаже военной техники Королевству Саудовская Аравия в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sale) на закупку управляемых ударных боеприпасов увеличенной дальности (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 5 млрд долларов», – сказано в пресс-релизе ведомства.

    В рамках программы зарубежных военных продаж арабская страна приобретет 5004 комплекта наведения KMU-572 и 5 тыс. систем KMU-556. Пакет также включает 5004 авиационные бомбы массой 227 кг и 5 тыс. снарядов весом 907 кг.

    В поставку войдут системы взрывателей, детекторы целей, запасные части и услуги по технической поддержке. Главным подрядчиком контракта выступит корпорация Boeing.

    Американские чиновники подчеркнули, что реализация соглашения повысит безопасность ключевого партнера вне НАТО в Персидском заливе. Сделка не изменит военный баланс в регионе и не повлияет на боеготовность американских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп в конце 2025 года предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951 млн долларов. Также он уведомил Конгресс о передаче Украине ракет ATACMS из Турции. Президент США заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам.

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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    • Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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