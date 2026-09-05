Авиадебошира на рейсе American Airlines примотали скотчем к креслу

Tекст: Катерина Туманова

Предположительно нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета American Airlines, следовавшего из Далласа в Ньюарк, передает TMZ. Мужчина начал кричать об Иисусе и дороге в ад, ударил соседа и повредил его компьютер, толкнул женщину.

Когда темнокожая стюардесса попыталась успокоить хулигана, он оскорбил ее расистскими и гомофобными высказываниями, после чего экипаж и пассажиры были вынуждены примотать дебошира к креслу скотчем.

На опубликованных в СМИ кадрах видно, что лентой зафиксированы даже голова и руки мужчины. Со стороны он похож на мумию в пеленах.

«Третьего сентября рейс 618 American Airlines был перенаправлен в Балтимор из-за неадекватного пассажира. По прибытии правоохранительные органы встретили самолет и помогли снять клиента с рейса», – сообщил представитель авиакомпании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая транспортные полицейские сняли с рейса в Сургуте пьяного дебошира. Устроивший дебош в июне пассажир рейса Москва – Омск умер на борту самолета. В России решили создать единый реестр авиадебоширов.