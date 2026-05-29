Пьяный пассажир сорвал вылет самолета из Сургута в Самару

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в аэропорту Сургута, где транспортные полицейские сняли с рейса дебошира, передает Ura.Ru. Мужчина спровоцировал конфликт на борту самолета, который готовился к вылету в Самару.

«Воздушное судно «Сургут – Самара» вернулось на стоянку в связи с противоправным поведением одного из пассажиров», – сообщили в пресс-службе транспортной полиции Урала. Выяснилось, что 36-летний вахтовик из Самарской области игнорировал требования бортпроводников пристегнуть ремень безопасности во время руления.

Пассажир начал нецензурно ругаться, после чего командир экипажа принял решение прервать вылет. Прибывшие на место полицейские установили, что нарушитель пьян. Освидетельствование показало наличие 0,620 мг/л алкоголя. Свое поведение мужчина объяснил тем, что отмечал рождение сына у друга.

На дебошира составили протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение распоряжений командира судна. До вытрезвления его поместили в центр социального обслуживания. Суд уже назначил нарушителю штраф.

