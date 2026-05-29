Генсек НАТО Рютте связался с Бухарестом после попадания БПЛА в жилой дом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел переговоры с румынским руководством после инцидента с дроном недалеко от украинской границы, сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Эллисон Харт.
Рютте обсудил ситуацию с официальными лицами Румынии после попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом. Инцидент произошел в непосредственной близости от государственной границы с Украиной, передает Газета.Ru.
«Рютте поддерживает связь с румынскими властями», – подчеркнула представитель альянса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в румынском городе Галац летательный аппарат врезался в квартиру на десятом этаже, спровоцировав пожар и ранив двоих местных жителей.
В конце апреля обломки беспилотника повредили пристройку жилого дома в румынском городе Галац.
После этого инцидента МИД Румынии выразил протест послу России Владимиру Липаеву.