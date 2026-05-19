Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном

Tекст: Мария Иванова

О возвращении государственной символики сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Решение распространяется на всех российских атлетов, выступающих под эгидой федерации.

«Уже в июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии», – написал министр в своем Telegram-канале.

По словам руководителя ведомства, в состав национальной команды вошли сильнейшие бойцы. Среди них многократные чемпионы мира Константина Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Международная федерация гимнастики допустила россиян к международным соревнованиям с национальной символикой.

Несколькими днями ранее Объединенный мир борьбы принял аналогичное решение для спортсменов из России и Белоруссии.

В начале месяца Международная федерация ММА восстановила членство Союза ММА России.