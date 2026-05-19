Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном
Международная федерация ассоциаций муайтай разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном страны.
О возвращении государственной символики сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Решение распространяется на всех российских атлетов, выступающих под эгидой федерации.
«Уже в июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии», – написал министр в своем Telegram-канале.
По словам руководителя ведомства, в состав национальной команды вошли сильнейшие бойцы. Среди них многократные чемпионы мира Константина Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Международная федерация гимнастики допустила россиян к международным соревнованиям с национальной символикой.
Несколькими днями ранее Объединенный мир борьбы принял аналогичное решение для спортсменов из России и Белоруссии.
В начале месяца Международная федерация ММА восстановила членство Союза ММА России.