Ученые спрогнозировали четырехкратное сокращение населения Украины к концу века
Негативные демографические тренды грозят обернуться катастрофической убылью жителей Украины из-за массового оттока людей и снижения рождаемости, что к концу века может привести к значительному сокращению населения Украины, считает главный научный сотрудник Южного научного центра РАН доктор философских наук Сергей Сущий.
«Пролонгация сложившихся негативных трендов на несколько десятилетий способна к концу века привести к двух-четырехкратному сокращению населения Украины от уровня начала 2022 года», – передает РИА «Новости» фрагмент аннотации к статье Сущего «Украина – современный демографический кризис и среднесрочные сценарии динамики населения» из статьи в журнале «Социологические исследования».
За период с 2022 по 2024 год численность жителей подконтрольных Киеву территорий уменьшилась с 37 до 26 млн человек. Основными причинами стали массовый отток граждан и утрата контроля над частью регионов. В будущем возможен небольшой рост за счет возвращения беженцев, однако общая динамика останется отрицательной.
Согласно расчетам, к началу 2050-х годов в стране останется не более 24,4 млн человек. Средний возраст населения на Украине вырастет на десять лет, а доля пожилых людей превысит 35%. Специалист подчеркнул, что серьезная деформация половозрастной структуры гарантирует естественную убыль на долгосрочную перспективу.
