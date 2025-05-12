МИД Китая поддержал любые усилия по миру на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай поддерживает любые усилия по установлению мира на Украине и выступает за политическое урегулирование кризиса, передает ТАСС. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение президента России Владимира Путина о переговорах по Украине.

«Китай поддерживает все усилия, направленные на установление мира, надеется, что все заинтересованные стороны продолжат усилия по достижению справедливого, долгосрочного и эффективного политического урегулирования посредством диалога и переговоров», – заявил Линь Цзянь.

Дипломат подчеркнул готовность Китая работать с международным сообществом для политического разрешения кризиса, достижения долгосрочного мира и продолжения конструктивной роли Пекина в урегулировании конфликта. МИД КНР ранее неоднократно подчеркивал важность диалога и дипломатических решений для преодоления кризиса на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.