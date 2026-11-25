Кушнер признал конфликт на Украине прокси-войной с участием Европы

Tекст: Вера Басилая

«Он фактически превратился в прокси-войну, где Европа финансирует и вооружает Украину против России», – сказал Кушнер в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру, передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал желание Москвы как можно скорее завершить боевые действия путем мирного урегулирования. Он отмечал готовность России к переговорам, указывая на отсутствие аналогичного стремления со стороны Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости восстановления отношений между Россией и Европой по итогам мирного соглашения по Украине.

В воскресенье Джаред Кушнер отметил необходимость сопровождения американских и европейских обязательств по поддержке Украины стремлением Киева к собственному успеху.