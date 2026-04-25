В Сочи выросли первые экспериментальные бананы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первые бананы, выращенные в экспериментальных условиях в Сочи, успешно прошли дегустацию, передает ТАСС. В Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» отметили, что полное созревание урожая запланировано на лето. В рамках программы возрождения субтропического земледелия построили три экспериментальные теплицы площадью 600 кв. м каждая – две в Сочи и одну в Сухуме.

Глава Минсельхоза России Оксана Лут назвала развитие тропического садоводства перспективным направлением. Андрей Платонов-младший, руководитель хозяйства «100 гектар», лично попробовал первый банан прямо с ветки и заявил: «Эксперимент удался, вкус и аромат – уникальны». Фермеры готовятся к полноценному сбору урожая летом этого года.

После сбора плоды направят в Курчатовский институт для анализа качества и сравнения с импортными аналогами, а также в лаборатории «ЦОК АПК» для проверки на безопасность и содержание вредных веществ. Будет проведен полный цикл лабораторных исследований, включая тесты на пестициды и нитраты. Учреждение возьмет на себя контроль безопасности и декларирование первого российского урожая.

В эксперименте участвуют 15 сортов бананов, включая привычный Кавендиш и экзотические разновидности: «белый», «золотой», «черный» и «мини-бананы». Также выращивают самый сладкий в мире банан и овощной сорт, который требует термической обработки.

Средняя продуктивность первого урожая составит 10-15 кг с куста. Второй урожай, ожидаемый осенью 2026 года, может дать до 30 кг с куста, а к 2027 году планируется выйти на промышленную урожайность в 35-50 кг. Бананы российского производства, как предполагается, будут отличаться более насыщенным вкусом и ароматом.

Полный цикл созревания бананов длится 3-3,5 месяца. Основной урожай ожидают в сентябре–октябре 2026 года, но сроки могут скорректироваться из-за экспериментального характера проекта. Варианты сбыта урожая пока обсуждаются, рассматривается сотрудничество с премиальными ресторанами, чтобы познакомить гостей с российской экзотикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России включило бананы в официальный перечень сельскохозяйственной продукции. В стране стартовало строительство первых тепличных комплексов для выращивания этих экзотических фруктов. Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства запланировала получение первого отечественного урожая к концу 2025 года.