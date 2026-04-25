Федор Конюхов ответил адептам теории плоской Земли

Путешественник Конюхов объяснил веру в плоскую Землю жаждой внимания

Tекст: Мария Иванова

Путешественник и член Русского географического общества Федор Конюхов считает приверженцев теории плоской Земли необразованными людьми, передает ТАСС. По его мнению, такие идеи продвигают те, кто не читает книг и стремится выделиться.

«Только глупый человек может так говорить», – заявил Конюхов, комментируя частые вопросы о форме планеты. Исследователь подчеркнул, что за время своих многочисленных экспедиций получил исчерпывающие доказательства шарообразности Земли.

Во время перелета через Тихий океан на высоте 10-11 тысяч метров он лично наблюдал очертания континентов. Путешественник отметил, что видел Сидней, Окленд, Новую Зеландию, Чили и гору Аконкагуа, что делает утверждения о плоской Земле невозможными.

Кроме того, Конюхов напомнил, что регулярные космические полеты окончательно ставят точку в этом давнем споре.

Возрождение устаревших взглядов в XXI веке связывают с алгоритмами социальных сетей и видеохостингов, которые продвигают провокационный контент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федор Конюхов завершил первую в мире одиночную экспедицию в Антарктиде.

Ранее путешественник первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке.

В 2024 году в Аргентине сторонница теории плоской Земли Лилия Лемуан стала первым секретарем комиссии по науке.