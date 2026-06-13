Tекст: Тимур Шайдуллин

О налете украинских беспилотников на Старобельск в момент приезда в город Скотта Риттера сообщило агентство ТАСС.

По его данным, дроны ВСУ атаковали населенный пункт именно тогда, когда бывший американский разведчик находился там с визитом, после чего его оперативно эвакуировали.

Риттер рассказал о пережитом обстреле. «Когда уже прибыл в Старобельск, то непосредственно было два громких взрыва. Сначала сказали, что это просто сработало ПВО. Но, как потом оказалось, и меня быстро оттуда увезли, это действительно было попадание украинских дронов», – сказал Риттер.

Он подчеркнул, что сначала окружающие пытались объяснить звуки срабатыванием системы противовоздушной обороны. Однако впоследствии стало ясно, что удары нанесли украинские беспилотники, после чего было принято решение немедленно вывезти его из города.

В субботу Риттер, посетив Старобельск, исключил версию ошибки при ударе ВСУ по колледжу и пообещал рассказать о трагедии в США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важной и нужной поездку иностранных СМИ в Старобельск к месту атаки на колледж. До этого МИД России после теракта в Старобельске заявил о переходе к системным ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве.