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Пленный рассказал о предательстве командования ВСУ в Константиновке
Командование ВСУ не только отказалось эвакуировать окруженных в Константиновке военнослужащих, но и, по словам пленного украинского бойца, нанесло удар по их позиции с помощью дронов, включая тяжелый беспилотник «Баба-яга».
Командование Вооруженных сил Украины бросило окруженных военнослужащих в Константиновке, а затем попыталось уничтожить их позиции. Об этом рассказал украинский солдат, взятый в плен в этом населенном пункте, пишет РИА «Новости».
По словам военного, бойцы находились в тихом месте на окраине города и не владели информацией о происходящем в центре. Пленный предположил, что основные силы уже отступили, но руководство об этом не сообщило. На запросы об эвакуации солдатам отвечали отказом, приказывая оставаться на позициях.
«Ну, ждите, ждите. Подождали, пока ТМ-ку на нас не скинули. Рацию отключили. Я не знаю, как это работает. Или прослушали, или что. Рацию отключили, перелетела FPV-шка, потом «Баба- Яга» с ТМ-кой и дом сложила полностью. Как бы нас уже похоронили», – рассказал пленный в видеоролике Министерства обороны России.
Мужчина уточнил, что был мобилизован и направлен в 156-ю бригаду украинской армии. В Константиновке он провел 80 дней до момента пленения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.
Ранее окруженные в городе подразделения противника полностью лишились централизованного управления. Позже, в начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта российскими войсками.