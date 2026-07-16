RT: Подозреваемый в убийстве подрывницы в Монако готовил 20 терактов в России

  • Новость часаЭксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
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    Нападение США на Иран возобновилось из-за больших денег
    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова
    МИД: Убийство главного инженера ЗАЭС стало шагом к ядерной катастрофе
    «Не врать». Как Россия преодолеет трудности с топливом
    Минобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области
    Названы причины отставки министра обороны Украины Федорова
    США атаковали нефтяной танкер в Персидском заливе
    Зеленский предложил кандидатуру нового премьера Украины
    Сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

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    16 июля 2026, 10:24 • Новости дня

    RT: Подозреваемый в убийстве подрывницы в Монако готовил 20 терактов в России

    Tекст: Мария Иванова

    Действующий полковник украинской разведки Виталий Жикович, причастный к ликвидации исполнительницы покушения в Монако, пытался организовать серию диверсий в России, включая атаки на Крымский мост.

    Сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника украинского ГУР Виталия Жиковича совершить не менее 20 терактов на территории страны, передает RT.

    Целями диверсанта с позывным Пастор должны были стать объекты на юге России, курортная зона Пятигорска и придорожные кафе. Ранее средства массовой информации называли мужчину бывшим сотрудником СБУ.

    В распоряжении журналистов оказались аудиозаписи, подтверждающие намерения разведчика. «Я, когда планирую акции, всё время о них думаю, я живу этим и проживаю нашу акцию, мне это нравится», – признавался Жикович. Судя по перехваченным разговорам, процесс подготовки преступлений доставлял организатору удовольствие.

    Подозреваемый также связан с ликвидацией Анастасии Березовской, подорвавшей украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Связь диверсанта с киевскими властями прослеживается через его адвоката Анатолия Иванова. Защитник владеет компанией, конечные бенефициары которой близки к авторам крупных теневых финансовых схем на Украине.

    Известно, что уроженец Азербайджана Жикович ранее работал в полиции и служил в СБУ. Кроме того, он является членом запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*». Во время обысков в его подвале обнаружили пыточную камеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский предприниматель Вадим Ермолаев обвинил Главное управление разведки министерства обороны Украины в организации взрыва

    Правоохранительные органы Украины назвали Виталия Жиковича вторым соучастником расправы над Анастасией Березовской. Суд избрал бывшему сотруднику Службы безопасности Украины меру пресечения в виде содержания под стражей.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    15 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

    Кроме того, расчеты дронов «Герань-4 сикер» атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

    Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

    Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

    В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

    В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.



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    15 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС шагом к ядерной катастрофе

    Мирошник: Убийство главного инженера ЗАЭС стало шагом к ядерной катастрофе

    Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС шагом к ядерной катастрофе
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим двигает мир к ядерной катастрофе, убив главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям российского дипломатического ведомства Родион Мирошник прокомментировал гибель сотрудника станции, передает ТАСС. «Убийство одного из руководителей АЭС – шаг к эскалации на пути ядерного террора», – написал он в своем Telegram-канале.

    Дипломат также добавил, что киевские власти давно выбрали смертоносный путь, который приближает мир к глобальной катастрофе. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер ЗАЭС был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта.

    Мирошник подчеркнул исключительную важность честной оценки произошедшего на станции.

    «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал дипломат.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при атаке украинского беспилотника.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от МАГАТЭ жесткого осуждения данного убийства.

    Руководитель госкорпорации возложил вину за эту трагедию на поощряющие терроризм страны Запада.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    @ Marius Burgelman/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в украинской столице.

    «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Неделей ранее европейский политик пообещала украинским властям дополнительные финансовые средства на производство беспилотников.

    Весной Брюссель выделил первый транш в размере 6 млрд евро на создание дронов.

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    15 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель его служебного автомобиля Дмитрий Филиппов погибли в результате удара украинского беспилотника в районе Энергодара, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов», – заявил Лихачев, передает РИА «Новости».

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – подчеркнул глава «Росатома».

    Лихачев выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Он также сообщил, что за последние два с половиной месяца в результате атак на Энергодар и территорию Запорожской АЭС, по данным госкорпорации, погибли 13 человек, еще 48 получили ранения. По словам главы «Росатома», подобные атаки создают «угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы».

    «Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию», – заявил Лихачев.

    Он добавил, что о произошедшем уже проинформировано политическое руководство России.

    В конце июня Лихачев рассказал о непрекращающихся атаках ВСУ на служебный автотранспорт Запорожской АЭС. Несколькими днями ранее один сотрудник станции погиб в результате удара украинских беспилотников по Энергодару. В апреле дрон атаковал территорию транспортного цеха предприятия со смертельным исходом для водителя.

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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    15 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Вучич прибыл в Киев

    Президент Сербии Вучич прибыл в Киев для встречи с Зеленским и участия в саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для участия в саммите и проведения двусторонних переговоров с Владимиром Зеленским.

    Президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Зеленским, передает Lenta.ru.

    «Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», – рассказал политик в соцсетях.

    В рамках визита сербский лидер планирует принять участие в саммите «Юго-Восточная Европа – Украина». Мероприятие проходит в Киеве 15 июля.

    Накануне визита президент Сербии заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами.

    В прошлом году сербский лидер впервые с начала спецоперации посетил украинскую территорию для участия в аналогичном саммите.

    На том мероприятии в Одессе Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию.

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    15 июля 2026, 22:04 • Новости дня
    Министр обороны Украины Федоров объявил об уходе с должности

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Украины Михаил Федоров на фоне слухов об уходе с должности разместил сообщение в Telegram, где подтвердил свою отставку.

    Глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров подвел итоги своей работы, признав неудачу во внедрении стандартов НАТО и реформе закупок, передает РИА «Новости». Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что новым главой ведомства может быть назначен действующий руководитель МВД Игорь Клименко. По информации парламентария, причиной кадровых перестановок стало недовольство Владимира Зеленского провалом реформы военкоматов.

    «Это была большая честь служить украинскому народу на посту министра обороны… Спасибо всей моей команде за эффективную службу», – написал уходящий руководитель ведомства.

    В своем обращении политик перечислил 22 успешных проекта и выделил три нереализованные задачи. В числе главных неудач он указал отсутствие завершенной трансформации министерства по стандартам НАТО, неполный перевод оборонных закупок на тендерную систему и проблемы с формированием культуры ответственности за решения.

    Между тем, Зеленский рассказал депутатам о серьезных проблемах в военном руководстве страны. Украинские СМИ пишут, что Зеленский на фракции заявил, что у Федорова системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и армией, который никак не получается решить.

    Ранее, 12 июля, Владимир Зеленский анонсировал обновление кабинета министров и замену премьер-министра Юлии Свириденко. Позднее она подтвердила свой уход, после чего парламент отправил в отставку весь состав правительства. Ожидается, что новым премьером станет руководитель «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Верховной рады приняли решение об увольнении Юлии Свириденко с поста премьер-министра.

    Депутат Ярослав Железняк заявил о вероятном назначении экс-премьера послом в США.

    Критики Михаила Федорова в ВСУ упрекали его в отсутствии военного опыта.

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    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

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    15 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Нацбанк Украины решил изменить дизайн новой купюры из-за «российского» шрифта
    Нацбанк Украины решил изменить дизайн новой купюры из-за «российского» шрифта
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дизайн новой купюры номиналом 2000 гривен будет скорректирован после критики использования шрифта, созданного российским специалистом.

    Национальный банк Украины принял решение изменить шрифт на новых банкнотах номиналом 2000 гривен, сообщил глава регулятора Андрей Пышный.

    «В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала – ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то русским дизайнером.<…> Надпись номинала будет изменена», – написал руководитель ведомства в соцсетях.

    Пышный отметил, что юридических нарушений при использовании шрифта нет. Однако регулятор решил скорректировать дизайн купюры из-за ассоциации с Россией. Введение банкноты высшего номинала было обусловлено инфляционными процессами в стране, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде зарегистрировали законопроект о замене названия украинских монет с копеек на шаги.

    Ранее Национальный банк Украины ввел в обращение модифицированные купюры с бандеровским лозунгом на обороте. До этого депутаты городского совета Кропивницкого проголосовали за полный отказ от трансляции русскоязычной музыки в развлекательных заведениях.

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    15 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    Польша выдвинула три требования к Украине из-за Волынской резни

    Польша потребовала от Киева исторической правды и извинений за Волынскую резню

    Польша выдвинула три требования к Украине из-за Волынской резни
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш озвучил условия для выстраивания дальнейшего диалога с Киевом.

    Глава ведомства подчеркнул важность решения исторических разногласий между двумя государствами, передает РИА «Новости».

    Политик призвал соседей обратить внимание на события времен Волынской резни. «Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем», – заявил Косиняк-Камыш.

    Напомним, 11 июля глава польского оборонного ведомства посетил Волынскую область для участия в памятных мероприятиях.

    Месяцем ранее министр пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа уважать память жертв геноцида.

    В прошлом году политик назвал масштабную эксгумацию убитых поляков обязательным условием для вступления Украины в Евросоюз.

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    15 июля 2026, 23:01 • Новости дня
    Украинский бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР в покушении на него в Монако

    Бизнесмен Ермолаев заявил о причастности ГУР к покушению на него в Монако

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский предприниматель Вадим Ермолаев считает, что к недавнему взрыву в Монако, в результате которого он пострадал, причастны действующие офицеры военной разведки Украины.

    Ермолаев обвинил Главное управление разведки министерства обороны Украины в организации взрыва, передает РИА «Новости». По его словам, расследование указывает на прямое участие сотрудников ведомства.

    «С учетом предоставленных нам материалом следствия мы убеждены, что действующие офицеры Главного управления разведки министерства обороны Украины, известного под аббревиатурой ГУР, прямо причастны к этому покушению», – заявил Ермолаев.

    Бизнесмен отметил, что в инциденте могли участвовать офицеры, близкие к руководству спецслужбы. Взрыв произошел 29 июня.

    Тело подозреваемой в покушении на бизнесмена позднее нашли закопанным в Киевской области. На Украине подтвердила задержание действующего офицера военной разведки по этому делу.

    Перед покушением Ермолаев планировал выступить в Европарламенте с докладом о коррупции.

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    16 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова

    Шарий: Причина протестов против отставки главы минобороны Украины – деньги

    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Митинги против увольнения главы министерства обороны Украины Михаила Федорова связаны исключительно с переделом финансовых потоков при закупках беспилотников, отметил украинский блогер Анатолий Шарий.

    «И вот уже мы видим протесты с картонками в связи с тем, что министру обороны Федорову дали поджопник», – написал Шарий в своем Telegram-канале.

    «Вы, конечно, имеете право верить любому бреду, в том числе такому, что Федоров боролся с коррупцией, или что Федоров диджитализировал Министерство обороны, или Федоров протестовал против методов Сырского, или в то, что космические лучи могут вскипятить обернутый фольгой чайник», – отметил он.

    По словам блогера, истинная причина недовольства кроется в деньгах. Организаторы акций лишаются возможности распределять средства на контракты по закупке беспилотников для военного ведомства. До отставки министра они имели доступ к этим финансовым потокам.

    «Друзья Федорова, заработавшие уже сотни миллионов на контрактах с Минобороны, будут бороться до последнего», – отметил блогер.

    «Они вынуждены сейчас вступать в конфронтацию с силами, с которыми войну могут не потянуть. Отправляются колоссальные деньги на прогрев ситуации, на раскачивание ситуации. Сейчас всплывут даже те, кто получали свои откаты в Европе», – предсказал он.

    «Но вот что неудобно, это то, что друзья Федорова почему-то ошибочно полагали, будто за всей их финансовой деятельностью не ведется мониторинг. В ближайшее время будут возбуждаться уголовные дела. И эти уголовные дела не будут высосаны из пальца. По моей информации, проводить их вести их станет СБУ. Крепили друзей Федорова все время, пока он был на посту. И может быть даже до этого. Сколько украдено, сколько распилено, сколько откатов, это все есть в наличии. Поэтому война за Федорова будет серьезной. Там есть что терять», – заключил Шарий.

    Отметим, что акции в поддержку бывшего главы оборонного ведомства охватили уже 13 украинских городов. Ранее сообщалось о митингах в Киеве, Житомире, Одессе и Львове.

    Позже стало известно, что люди вышли на улицы в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Луцке, Полтаве, Тернополе, Чернигове и Запорожье. Участники держат плакаты и скандируют лозунги, передает ТАСС.

    В столице Украины собрались сотни человек. Часть митингующих переместилась от театра имени Ивана Франко к станции метро «Крещатик». К протестующим присоединился депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ожидается появление депутата Марьяны Безуглой. Собравшиеся не только поддерживают Федорова, но и требуют отставки главкома ВСУ Александра Сырского, выкрикивая слово «позор».

    Накануне бывший глава оборонного ведомства опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Причиной отставки политика назван конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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    16 июля 2026, 00:20 • Новости дня
    Зеленский предложил назначить Корецкого новым премьером Украины

    Зеленский предложил назначить Сергея Корецкого новым премьером Украины

    Зеленский предложил назначить Корецкого новым премьером Украины
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режиме Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

    «В Верховную раду Украины поступило представление <...> Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время», – передает РИА «Новости» заявление спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.

    Намерение обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера Зеленский озвучил 12 июля. По словам депутата Ярослава Железняка, утверждение нового премьера запланировано на четверг, 16 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Свириденко подтвердила отставку, а 14 июля парламент проголосовал за ее увольнение. Это привело к отставке кабинета министров. Мирошник заявил, что смена кабинета министров Украины связана с иностранной помощью.


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    15 июля 2026, 19:46 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    @ Florian Poitout/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский лидер Александар Вучич стал единственным участником встречи в украинской столице, не поддержавшим итоговый документ с призывами к ужесточению санкций против Москвы.

    Президент Сербии Александар Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который состоялся в среду в Киеве, пишет ТАСС со ссылкой на сербскую газету Политика.

    По информации издания, декларация содержит призывы к усилению санкционного давления на Россию, а также лозунги о необходимости дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.

    Кроме того, в тексте говорится о содействии евроатлантической интеграции Украины. Стоит отметить, что в прошлом году Вучич также участвовал в аналогичном саммите и тогда тоже не стал подписывать итоговую антироссийскую декларацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сербский лидер прибыл в украинскую столицу для участия в саммите.

    Несколькими днями ранее президент Сербии заявил о бесполезности антироссийских санкций для ускорения евроинтеграции. В прошлом году глава государства отказался подписывать аналогичную декларацию на встрече в Одессе.

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    16 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Названы причины отставки министра обороны Украины Федорова

    Politico: Федорова уволили за провал мобилизации и конфликт с Сырским

    Названы причины отставки министра обороны Украины Федорова
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины из-за конфликта с главнокомандующим Александром Сырским и провала мобилизационной реформы, пишут СМИ.

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны в рамках перестановок в правительстве, передает Politico. При этом источник в правящей партии назвал причинами отставки конфликт с армейским командованием и провал реформы мобилизации.

    «Причины очевидны: конфликт с армейским командованием и проваленная реформа военной мобилизации», – заявил депутат от партии «Слуга народа». Он добавил, что Федоров лишь имитировал реформы.

    Федоров подтвердил свой уход в соцсетях. За полгода в должности он внедрял технологии в армию и смог убедить SpaceX отключить терминалы Starlink у российских военных. Однако его инициативы вызвали разногласия с главнокомандующим Александром Сырским.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк анонсировал назначение на этот пост действующего главы МВД Игоря Клименко.

    В четверг заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в знак протеста против увольнения министра оставил свою должность.

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