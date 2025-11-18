105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто – по желанию женщины.3 комментария
Песков заявил о бесполезности самолетов Rafale для Киева
Песков: Никакие самолеты не изменят положение Украины на фронте
Поставки французских истребителей Rafale не смогут изменить положение дел на линии боевого соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Какие бы самолеты ни продавались киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет», – заявил Песков журналистам, передает ТАСС.
По его словам, к такому выводу пришли все военные эксперты.
Агентство Reuters сообщало, что в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского во Францию стороны обсудят передачу систем ПВО SAMP/T, ракет и истребителей Rafale.
Издание Military Watch Magazine писало, что французские истребители Rafale не смогут оказать значительного влияния на исход боевых действий на Украине.
Ранее Зеленский проводил переговоры в Греции по поводу возможных поставок зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000-5 Mk2 в случае, если Греция приобретет у Франции 12 новых самолетов Rafale.