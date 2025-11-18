Песков заявил о бесполезности самолетов Rafale для Киева

МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище

МК: Целью предотвращенного покушения на кладбище в Москве был Шойгу

Tекст: Антон Антонов

«Недавно СМИ сообщали о разоблачении диверсионной группы, которая собиралась совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника», – напоминает «Московский комсомолец».

Имя чиновника не называлось, но «как стало известно МК, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», говорится в материале издания.

Напомним, в пятницу ФСБ заявила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России. Злоумышленники собирались устроить взрыв у могилы близких жертвы на московском кладбище.

Были задержаны двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Задержанные сообщили, что за подготовку теракта украинские спецслужбы обещали им метадон.

ФСБ указала проживающего в Киеве Джалолиддина Курбановича Шамсова 1979 года рождения. Источник в правоохранительных органах рассказал, что участник подготовки теракта уроженец Таджикистана Шамсов ранее совершил убийство в Башкирии и скрывался на Украине.

Ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские спецслужбы, судя по всему, не оставят попыток проведения терактов на кладбищах.