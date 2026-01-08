Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.7 комментариев
МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о готовности России рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности.
«МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», – говорится в сообщении.
Кроме того, Захарова заявила, что все подобные подразделения и объекты, размещенные западными странами на Украине, будут рассматриваться как законные боевые цели для Вооруженных сил России. В сообщении подчеркивается, что подобные предупреждения неоднократно озвучивались на самом высоком уровне и остаются актуальными в нынешней ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.
Совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже подписала только часть участников. Вашингтон решил не подписывать этот документ.
Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.