МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией

Tекст: Елизавета Шишкова

Размещение подразделений, военных объектов и инфраструктуры западных стран на территории Украины будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая угрозу России и другим европейским государствам, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

«МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», – говорится в сообщении.

Кроме того, Захарова заявила, что все подобные подразделения и объекты, размещенные западными странами на Украине, будут рассматриваться как законные боевые цели для Вооруженных сил России. В сообщении подчеркивается, что подобные предупреждения неоднократно озвучивались на самом высоком уровне и остаются актуальными в нынешней ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

Совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже подписала только часть участников. Вашингтон решил не подписывать этот документ.

Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.