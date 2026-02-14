Рубио заявил о продолжении поставок американского оружия Киеву в прежнем режиме

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что программа продажи американского вооружения Киеву остается в силе. По его словам, работает инициатива PURL, в рамках которой европейские страны закупают оружие США для передачи Украине, пишет ТАСС.

«Программа PURL продолжает работать, американское оружие предоставляется для войны на Украине. Все продолжается», – отметил Рубио во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также подчеркнул, что «затишья не произошло», тем самым опровергнув слухи о возможном приостановлении поставок техники Киеву. Рубио акцентировал, что никаких изменений в подходе к поддержке украинских военных не произошло.

При этом ранее на конференции Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине во вторник и отметил сокращение числа спорных вопросов.

Он подчеркнул, что для запуска переговоров по Украине понадобилось вмешательство Америки и поддержка других стран, а ООН оказалась не способна на это.

«Я бы не относился серьезно к заявлениям Рубио. Это лишний раз говорит о том, что Трамп не сделал свою домашнюю работу, о которой президент США говорил в Анкоридже», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, политолог-американист Рафаэль Ордуханян.