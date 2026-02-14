При столкновении пяти машин на МКАД пострадали три человека

В аварии с пятью машинами на МКАД пострадали три человека

Tекст: Мария Иванова

Пять автомобилей столкнулись на 22-м километре МКАД в Москве, в результате чего пострадали три человека, передает ТАСС.

В пресс-службе столичного управления МВД России сообщили: «Предварительно, на 22-м км МКАД произошло ДТП с участием пяти машин, трое пострадавших».

По информации оперативных служб, среди участников аварии оказалась и машина такси. Подробности о состоянии пострадавших и обстоятельствах аварии уточняются. На месте происшествия работают экстренные службы.

