Стубб пошутил о своем росте после слов главы ВТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стубб с юмором отреагировал на высказывание генерального директора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала о том, что Финляндия – это средняя держава, передает ТАСС. Стубб отметил: «Если я правильно понял генерального директора [ВТО], то я не только согласен со всем, что она сказала, но и с тем, что она назвала Финляндию средней державой. Спасибо», – рассмеялся он и выпрямился.

Ведущий заметил, что финский президент теперь особенно прямо сидит. Стубб тут же пошутил, что сидит «во все свои 190 см», подчеркнув таким образом разницу между метафорическим и буквальным значением размера.

По данным финской газеты Ilta-Sanomat, термин «средняя держава» применяется к странам, которые не являются мировыми сверхдержавами, но все же обладают заметным влиянием и занимают важную позицию в международных делах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб на Мюнхенской конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте».