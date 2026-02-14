Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии рассказал, что офицеры использовали нейросети для взаимодействия с командованием взятого в плен украинского военнослужащего, передает РИА «Новости».

У пленного командира взвода при себе был телефон с картами, расположением огневых точек и доступом к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.

По словам комбата, российские военные смогли читать сообщения, узнавать перемещения техники и даже убеждать украинских военных сбрасывать провизию на позиции, которые уже контролировались ВС РФ.

«В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут – все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами», – сообщил комбат.

Для подтверждения легенды о ранении пленного, его фотографию обработали через нейросети и отправили украинским командирам, чтобы убедить их, что он остался в блиндаже. Это позволило выиграть еще несколько часов и продолжать получать информацию.

Однако после того, как командиры начали общаться с родственниками пленного и задавать вопросы, ответы на которые нельзя было найти в телефоне, аккаунт пленного был удален из чатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил находчивость и смекалку военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

Российские военные совершили неожиданный марш-бросок по дну Каховского водохранилища, что позволило развить наступление на Каменское.

Бойцы российской армии три месяца готовили специальную операцию по выходу через трубу газопровода в тыл противника, находившегося в Курской области, застав ВСУ врасплох.