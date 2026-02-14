Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.4 комментария
В Краснодаре ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Краснодарском аэропорту приостановили прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Краснодара частично приостановлен прием и выпуск самолетов из-за введения временных ограничений, связанных с обеспечением безопасности полетов.
В аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничен прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артама Кореняко, представителя Росавиации.
В сообщении отмечается, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Причины введения ограничений и предполагаемые сроки их снятия не уточняются. Росавиация контролирует ситуацию и рекомендует пассажирам уточнять детали рейсов у авиакомпаний.
Напомни, в ночь на субботу аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Аэропорт Калуги накануне вечером также вводил ограничения на выполнение полетов.