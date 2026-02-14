В Одессе мобилизовали экс-охранника бизнесмена, подтвердившего коррупцию в СБУ

Tекст: Денис Тельманов

Бывший охранник украинского бизнесмена Сергея Ваганяна Максим Каир был мобилизован в Одессе сотрудниками полиции и территориального центра комплектования, сообщает ТАСС.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) заявил, что Каир стал жертвой «похищения», поскольку за ним вели слежку, а сам он, по словам Ваганяна, был важным свидетелем и готов давать показания по коррупционным делам.

Ваганян ранее указывал, что часть взяток, предназначавшихся экс-главе СБУ Ивану Баканову, попадала к Владимиру Зеленскому. По данным СМИ, с сентября 2021 года Ваганян проживает в Австрии и добивается политического убежища, а с июля 2025 года находится в розыске Полтавского ТЦК.

С июня 2017 года его имущество арестовано, а сам он связан с уголовными делами по производству и продаже контрафактного алкоголя, а также хищению средств по «схеме с инвесторами» – следствие оценивает сумму не менее 8 млн долларов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело по факту коррупции в СБУ после заявления Ваганяна о даче взяток Баканову, который возглавлял ведомство в 2019–2022 годах. Сам бизнесмен утверждал, что был частью команды Баканова и бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Он заявлял, что систематически передавал деньги и ценное имущество, чтобы получать содействие в бизнесе, включая помощь на таможне, кадровые назначения и отсрочки от мобилизации.

Власти Украины заключили под стражу Андрея Смирнова, обвиняемого в обогащении и легализации незаконных доходов.

