«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Суд отправил под стражу экс-замглавы офиса Зеленского
Власти Украины заключили под стражу Андрея Смирнова, обвиняемого в обогащении и легализации незаконных доходов, с возможностью внесения залога.
Суд на Украине постановил взять под стражу бывшего заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Смирнова, обвиняемого в коррупции, передает ТАСС. Для освобождения ему назначен залог в размере 18 млн гривен (более 420 тыс. долларов).
Смирнова сняли с должности по указу Зеленского в марте прошлого года, а уже в мае ему предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 15,7 млн гривен (около 390 тыс. долларов). Тогда он внес залог и был освобожден.
В апреле текущего года расследование продолжилось: Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло против Смирнова новые обвинения, среди которых легализация доходов через строительство частных домов общей площадью более 300 кв. м в Одесской области и получение взятки в виде строительных услуг стоимостью 100 тыс. долларов.
До этого СБУ и нацполиция предъявили обвинения заместителю мэра Киева Владимиру Прокопову в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста в Европу.
Кроме того, заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Оленич был арестован на два месяца по делу о завладении землей.