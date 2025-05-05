Суд отправил под стражу экс-замглавы офиса Зеленского

Tекст: Ольга Иванова

Суд на Украине постановил взять под стражу бывшего заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Смирнова, обвиняемого в коррупции, передает ТАСС. Для освобождения ему назначен залог в размере 18 млн гривен (более 420 тыс. долларов).

Смирнова сняли с должности по указу Зеленского в марте прошлого года, а уже в мае ему предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 15,7 млн гривен (около 390 тыс. долларов). Тогда он внес залог и был освобожден.

В апреле текущего года расследование продолжилось: Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло против Смирнова новые обвинения, среди которых легализация доходов через строительство частных домов общей площадью более 300 кв. м в Одесской области и получение взятки в виде строительных услуг стоимостью 100 тыс. долларов.

До этого СБУ и нацполиция предъявили обвинения заместителю мэра Киева Владимиру Прокопову в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста в Европу.

Кроме того, заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Оленич был арестован на два месяца по делу о завладении землей.