Тбилиси назвался «ответственной властью» для Москвы

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Надеюсь, что и в России в том числе видят, что в Грузии – ответственная власть, которая имеет свои национальные интересы и свои «красные линии», заключающиеся в уважении территориальной целостности», – сказал он в четверг.

По словам парламентария от правящей «Грузинской мечты», целью грузинских властей является «завершение «оккупации».

«Необходимо найти все пути, чтобы Россия уважала территориальную целостность Грузии, но если Россия намерена продолжить «оккупацию», прогресса во взаимоотношениях не будет», – сказал Леван Махашвили.

По его словам, Грузия готова «конструктивно сотрудничать с Россией» в «процессе деоккупации».

«Ничего особенного мы (от России) не требуем. Мы просим собственные территории», - заявил председатель комитета.

Депутат не исключил, что «постепенно проявятся перспективы процессов, связанных с восстановлением территориальной целостности Грузии», для чего нужно проводить «соответствующую прагматичную, ориентированную на мир политику».

После войны-2008 между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, однако активно поддерживаются торгово-экономические и гуманитарные связи.