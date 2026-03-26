Делегация Госдумы анонсировала встречу в США с демократами и республиканцами

Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Для всех, кто знал Юрия Швыткина, его уход стал неожиданностью. Он был человеком, полным жизненных сил. Отдельно отмечу его внутренний моральный стержень, выкованный в многочисленных боевых операциях, а также в политических перипетиях. Он был патриотом с настоящей героической биографией и примером того, как надо вести себя в сложных ситуациях – как на фронте, так и в парламенте», – поделился Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

«При этом, Швыткин был благожелательным и даже стеснительным. Наши места в Госдуме находились рядом. Мы много общались, и я ни разу не слышал, чтобы тот повысил голос в общении с кем-либо. Он подавал всем пример необычайной вежливости, особенно – бывшим военным, которые, как известно, могут иногда прибегать к резким выражениям», – отметил он.

«Юрий Швыткин был настоящим человеком, другом и воином. Он начинал свою военную службу, офицерскую карьеру в сложный период распада СССР. Несмотря на трудности, он полностью отдавал себя выполнению боевых задач в Азербайджане, Армении, Киргизии, Латвии. Позднее он участвовал в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе», – вспоминает Андрей Красов, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне.

«Впоследствии Швыткин работал в региональных и федеральных органах власти, подходил с присущим ему патриотизмом и вниманием к законотворческой деятельности. Также он стал одним из первых добровольцев–парламентариев, которые отправились выполнять задачи в зону специальной военной операции. Это пример того, как нужно любить Родину, защищать ее на фронте с оружием в руках или на полях политических сражений», – подчеркнул собеседник.

Ранее стало известно о смерти Юрия Швыткина, зампредседателя комитета Госдумы по обороне. «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега», – сообщил Вячеслав Володин, председатель нижней палаты. Спикер напомнил, что скончавшийся парламентарий был боевым офицером, отмеченным множеством госнаград, среди которых три ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели – жители Красноярского края, чьи интересы Юрий Николаевич отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской работы. Патриот своей Родины – России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО. Он делал все для решения проблем и поддержки участников спецоперации и их семей», – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

По словам помощницы депутата Любови Кауфман, Швыткин скончался в больнице, пишет «Лента.ру». Виктор Бондарев, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, заявил, что смерть Швыткина – невосполнимая потеря для законодательной власти России.

Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Великого Октября, а также Академию управления МВД. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии. Выполнял специальные задачи в Баку, Фергане, Оше, Вильнюсе, Кировабаде, Ереване, Ленинакане.

Затем служил в органах внутренних дел Красноярского края, после чего стал депутатом регионального заксобрания. В 2016 года стал депутатом Госдумы от «Единой России».