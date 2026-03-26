Делегация Госдумы анонсировала встречу в США с демократами и республиканцами
В ближайшее время российская делегация проведет переговоры с конгрессменами обеих ведущих партий в Соединенных Штатах, что подтвердил вице-спикер Госдумы.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что представители ГД вскоре отправятся на встречу с американскими конгрессменами, передает ТАСС.
Он отметил, что в переговорах примут участие члены как Демократической, так и Республиканской партий США, а российскую сторону представят депутаты различных политических сил.
Чернышов заявил: «Совсем скоро отправляемся на встречу с конгрессменами, будут представители от Соединенных Штатов Америки от двух партий – и республиканцы, и демократы. Мы тоже представляем разные партии».
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уточнил, что в состав делегации вошли депутаты Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.
По словам Слуцкого, встреча носит тестовый характер, основной целью стало восстановление диалога между российскими депутатами и американскими законодателями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские депутаты прилетели в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что вновь остался без американской визы и не смог сопровождать делегацию.
Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.