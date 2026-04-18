Лавров заявил о необходимости диалога США и России по экономике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лавров заявил, что назрел разговор с США о том, каким американская сторона видит будущее экономических отношений с Россией, передает РИА «Новости». В ходе своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме он подчеркнул, что задача энергетического доминирования для США поставлена и остается актуальной.

Лавров отметил: «Я считаю, у нас назрел, наверное, такой разговор о том, как видят американцы будущее наших экономических отношений. Потому что они все время говорят: мы с Украиной порешаем, и тогда у нас будет безграничное поле для взаимовыгодного взаимодействия».

Министр также обратил внимание на то, что между Москвой и нынешней американской администрацией сохраняются существенные разногласия по ряду двусторонних вопросов и по проблеме санкций. Лавров сообщил, что ни одна из санкций, введенных администрацией Джо Байдена, не была снята, а российская дипломатическая собственность так и не возвращена. Он добавил, что новые ограничения продолжают вводиться и против российских компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на попытки Вашингтона вытеснить Москву с мировых энергетических рынков.

Ранее министр исключил наличие радужных перспектив для двусторонних экономических отношений.

Американская сторона объявила своей главной задачей достижение глобального экономического доминирования.