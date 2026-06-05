Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России

Tекст: Валерия Городецкая

«В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.