Вице-премьер Новак спрогнозировал рост инвестиций в российскую экономику

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель председателя правительства России Александр Новак высоко оценил перспективы деловой активности в стране, передает РИА «Новости».

«Кредитование несколько снизилось в связи с борьбой с инфляцией и недопущением роста денежной массы, высокой ключевой ставкой. На мой взгляд, реальная ставка еще достаточно высокая», – сказал вице-премьер.

Политик добавил, что решение текущих финансовых вопросов позволит полностью нормализовать рыночные процессы. По его словам, инфляция к началу июня уже опустилась до 5,3%, что вскоре создаст условия для привлечения новых кредитных средств в масштабные проекты.

Ранее вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о переходе российской экономики к этапу управляемого охлаждения.

Политик назвал главными стимулами для развития страны повышение производительности труда и технологические преобразования.

Постепенное замедление отечественной экономики открывает путь к дальнейшему снижению процентной ставки.