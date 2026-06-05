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Новак назвал четыре драйвера роста российской экономики
Новак назвал технологические изменения драйверами роста экономики России
Повышение производительности труда, технологическое развитие, смена торговых векторов и улучшение бизнес-среды станут главными стимулами для развития российской экономики, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Новак обозначил основные направления, которые обеспечат экономический рост в стране, он выделил четыре ключевых фактора, передает РИА «Новости».
«Ключевой вопрос, безусловно, сегодня стоящий на повестке, который должен дать рост изменения структуры, – это рост производительности труда. Это должно стать таким национальным драйвером. Все предприятия: от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в эффективности», – подчеркнул вице-премьер.
Кроме того, развитию будут способствовать технологические преобразования и создание цепочек высокой добавленной стоимости. Новак пояснил, что положительную динамику обеспечит поддержка таких отраслей, как станкостроение, фармацевтика и судостроение. Также важную роль сыграет переориентация потоков внешней торговли.
Для успешного экономического роста необходимо продолжать совершенствовать условия ведения бизнеса. Вице-премьер отметил позитивные изменения в процедурах регистрации предприятий, защите прав собственности и упрощении механизмов банкротства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на ПМЭФ вице-премьер Александр Новак сообщил об этапе управляемого охлаждения российской экономики.
Замедление темпов роста ВВП Новак объяснил нехваткой рабочей силы.
В условиях кадрового голода приоритетной задачей развития страны он назвал повышение производительности труда.