Новак назвал четыре драйвера роста российской экономики

Новак назвал технологические изменения драйверами роста экономики России

Tекст: Дарья Григоренко

Новак обозначил основные направления, которые обеспечат экономический рост в стране, он выделил четыре ключевых фактора, передает РИА «Новости».

«Ключевой вопрос, безусловно, сегодня стоящий на повестке, который должен дать рост изменения структуры, – это рост производительности труда. Это должно стать таким национальным драйвером. Все предприятия: от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в эффективности», – подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, развитию будут способствовать технологические преобразования и создание цепочек высокой добавленной стоимости. Новак пояснил, что положительную динамику обеспечит поддержка таких отраслей, как станкостроение, фармацевтика и судостроение. Также важную роль сыграет переориентация потоков внешней торговли.

Для успешного экономического роста необходимо продолжать совершенствовать условия ведения бизнеса. Вице-премьер отметил позитивные изменения в процедурах регистрации предприятий, защите прав собственности и упрощении механизмов банкротства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на ПМЭФ вице-премьер Александр Новак сообщил об этапе управляемого охлаждения российской экономики.

Замедление темпов роста ВВП Новак объяснил нехваткой рабочей силы.

В условиях кадрового голода приоритетной задачей развития страны он назвал повышение производительности труда.