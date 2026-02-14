Итальянский журналист Лоруссо заявил о желании стать россиянином

Tекст: Денис Тельманов

Лоруссо рассказал об этом в беседе с агентством, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что считает Россию своей страной и ощущает глубокую связь с жителями Донбасса и всей России.

По словам Лоруссо, его главная мечта – получить российское гражданство и официально быть признанным гражданином страны.

В феврале прошлого года официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что журналист уже получил вид на жительство в России. Лоруссо добавил, что намерен в ближайшее время подать заявление на получение российского гражданства.

«Я не могу дождаться, когда буду смотреть на российский триколор и знать, что это мой флаг, не только в душе, но и официально», – заявил журналист.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о росте числа обращений от жителей западных стран, заинтересованных в переезде в Россию и получении гражданства.

В первые три квартала 2025 года почти 22 тыс. граждан воспользовались возможностью вернуться на историческую родину.

