Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Попросившая Путина о гражданстве России женщина из Казахстана стала россиянкой
Проживающая в Казахстане пожилая женщина, попросившая президента России Владимира Путина о помощи во время подведения итогов года, в кратчайшие сроки оформила необходимые документы и приняла присягу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Просьбу Людмилы Кондратьевой оперативно удовлетворили, сообщила Волк, передает ТАСС. Сотрудники правоохранительных органов оказали женщине всестороннюю поддержку в оформлении бумаг.
Финальным этапом процедуры стало принятие присяги и торжественное вручение паспорта. Новоиспеченная гражданка России выразила благодарность полицейским за чуткость и внимание к ее ситуации. Ранее ведомство выдало ей вид на жительство.
Ранее в январе освобожденный в секторе Газа в октябре 2025 года уроженец Донбасса Максим Харкин получил российское гражданство.
До этого Харкин выражал желание посетить Россию и поблагодарить Владимира Путина за поддержку.