Освобожденный в секторе Газа в октябре 2025 года уроженец Донбасса Максим Харкин получил российское гражданство.
Освобожденный из Газы уроженец Донбасса Максим Харкин получил российское гражданство в конце 2025 года, сообщает посольство РФ в Израиле. Посол России в Израиле Анатолий Викторов встретился с Харкиным и его матерью. Дипломат лично поздравил соотечественника с приобретением гражданства и пожелал ему скорейшего полного восстановления здоровья и возвращения к обычной жизни.
По данным посольства, на встрече Викторов отметил, что по поручению президента России Владимира Путина велась целенаправленная работа по скорейшему освобождению Харкина. Российские дипломаты находились в постоянном контакте с израильскими коллегами и другими заинтересованными сторонами по этому вопросу, подчеркнули в диппредставительстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Харкин выразил стремление посетить Россию и поблагодарить Владимира Путина за поддержку. А мать Харкина заявила, что сын содержался в плену ХАМАС лучше других благодаря России и лично президенту Владимиру Путину.