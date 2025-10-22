Освобожденный из плена ХАМАС Максим Харкин захотел лично поблагодарить Путина

Tекст: Денис Тельманов

Максим Харкин, недавно освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса, на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром рассказал о своем желании приехать в Россию и лично выразить благодарность президенту Владимиру Путину за помощь во время пребывания в плену, передает ТАСС.

Лазар отметил, что встреча с Харкиным была очень эмоциональной, а сам Харкин надеется приехать в Россию в ближайшие месяц-полтора, если позволит здоровье.

Главный раввин России сообщил, что Харкин считает свое освобождение настоящим чудом и благодарит всех, кто поддерживал его молитвами и усилиями по освобождению. По словам Лазара, Харкин рассказал, что плен изменил его: он стал мудрее и еще сильнее уверовал в Бога.

Лазар также подчеркнул, что несмотря на значительную потерю веса из-за голодовки, Харкин стал морально крепче. Бывший заложник теперь молится за погибших заложников, чьи тела до сих пор не возвращены семьям, и, по словам Лазара, стал иначе ценить жизнь и единство народа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль передал палестинской стороне 150 тел погибших за время конфликта в секторе Газа, но были опознаны только 25 человек. Израильские эксперты завершили опознание тела Ронена Энгеля, переданного Израилю в рамках соглашения. Войска ЦАХАЛа получили от Международного Комитета Красного Креста еще два гроба с телами погибших заложников.