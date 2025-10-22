  • Новость часаТрамп: Решение о встрече с Путиным пока не принято
    Талибан-сан встала во главе Японии
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    Актер «Улицы разбитых фонарей» Безбородов умер в возрасте 39 лет
    Захарова назвала слухи о срыве встречи Путина и Трампа инфобалаганом
    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    22 октября 2025, 01:27 • Новости дня

    Освобожденный из плена ХАМАС Максим Харкин захотел лично поблагодарить Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Недавно освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин выразил стремление посетить Россию и поблагодарить Владимира Путина за оказанную поддержку.

    Максим Харкин, недавно освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса, на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром рассказал о своем желании приехать в Россию и лично выразить благодарность президенту Владимиру Путину за помощь во время пребывания в плену, передает ТАСС.

    Лазар отметил, что встреча с Харкиным была очень эмоциональной, а сам Харкин надеется приехать в Россию в ближайшие месяц-полтора, если позволит здоровье.

    Главный раввин России сообщил, что Харкин считает свое освобождение настоящим чудом и благодарит всех, кто поддерживал его молитвами и усилиями по освобождению. По словам Лазара, Харкин рассказал, что плен изменил его: он стал мудрее и еще сильнее уверовал в Бога.

    Лазар также подчеркнул, что несмотря на значительную потерю веса из-за голодовки, Харкин стал морально крепче. Бывший заложник теперь молится за погибших заложников, чьи тела до сих пор не возвращены семьям, и, по словам Лазара, стал иначе ценить жизнь и единство народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль передал палестинской стороне 150 тел погибших за время конфликта в секторе Газа, но были опознаны только 25 человек. Израильские эксперты завершили опознание тела Ронена Энгеля, переданного Израилю в рамках соглашения. Войска ЦАХАЛа получили от Международного Комитета Красного Креста еще два гроба с телами погибших заложников.

    21 октября 2025, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина

    Лавров: Угрозы Польши самолету Путина говорят о готовности Варшавы устраивать теракты

    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к терактам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Польская сторона готова к свершению терактов, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал он.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    20 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    21 октября 2025, 10:51 • Новости дня
    Болгария пообещала открыть небо для Путина

    Болгария разрешила пролет самолета Путина для встречи с Трампом

    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Болгарские власти готовы открыть небо для самолета с Владимиром Путиным для возможной встречи с Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава МИД Болгарии Георг Георгиев.

    По его словам, власти Болгарии разрешат пролет российского самолета с президентом России Владимиром Путиным для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, передает «Интерфакс».

    Георгиев отметил: «Когда предпринимаются усилия для достижения мира, и условие для этого – проведение такой встречи, то наиболее логично – посредничать этой встрече всеми возможными способами». Он также задал риторический вопрос: «Как предлагается проводить встречу, если один из участников не может на нее попасть?»

    По данным издания Euractiv, пока от Москвы не поступало официального запроса на пролет воздушного судна через воздушное пространство Болгарии. У Болгарии нет общей границы с Венгрией, однако обе страны граничат с Сербией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    19 октября 2025, 18:28 • Новости дня
    Армия Израиля объявила о начале новых ударов по ХАМАС

    Армия Израиля объявила о начале новых ударов по ХАМАС на юге сектора Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа после атаки с применением противотанковой ракеты и огня по израильским военным.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа, передает РИА «Новости». В сообщении израильской армии отмечается, что действия стали ответом на «грубое нарушение» режима прекращения огня со стороны палестинских вооруженных формирований.

    По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в воскресенье палестинцы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским военным. В заявлении подчеркивается: «В ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня ранее сегодня ЦАХАЛ начала серию ударов по объектам террора ХАМАС на юге сектора Газа».

    Удары нанесли по целям, которые, как сообщает армия, связаны с деятельностью ХАМАС. Информации о возможных потерях или разрушениях на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

    Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.

    Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.


    21 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова высшим орденом страны – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовых актов.

    «За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Михалкова Никиту Сергеевича», – сказано в документе.

    Ранее Путин поздравил Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    20 октября 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин рассказал, как его облили вином на юбилее Михалкова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что на юбилее Никиты Михалкова его случайно облил красным вином друг режиссера, который извинился и пообещал прекратить пить, но слово не сдержал.

    Президент России Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на канале «Россия 1» рассказал о курьезном инциденте, произошедшем на юбилее известного режиссера, передает ТАСС.

    «Меня один из его [Михалкова] друзей облил там [на юбилее режиссера] красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять», – заявил президент.

    Путин отметил, что, насколько ему известно, этот человек не сдержал своего обещания, однако продолжает употреблять алкоголь «в рамках разумного».

    Президент также подчеркнул вклад Михалкова в современное искусство, назвав его большим артистом и классиком.

    «И большой повод есть его поздравить», – резюмировал российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Никиту Михалкова своим другом и истинным патриотом России.

    21 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    РИА Новости: Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента США Дональда Трампа нет планов проводить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника в администрации Трампа.

    «У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», – приводит агентство слова собеседника.

    Он также подчеркнул, что недавно состоявшийся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио был продуктивным. По его словам, благодаря этому обмену мнениями между дипломатами США и России, необходимости в дополнительной личной встрече между ними сейчас не возникает.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.

    19 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа
    Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа
    @ Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа в ответ на нападение боевиков на подразделения ЦАХАЛ, сообщает израильская газета Times of Israel.

    Атака на израильские силы в районе Рафаха на юге сектора Газа стала причиной авиаударов, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую газету Times of Israel.

    В публикации отмечается, что боевики из сектора Газа осуществили нападение на израильских военных, после чего авиация Израиля нанесла удары по району Рафаха.

    Ранее было объявлено о вступлении в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС с 10 октября, однако обострение ситуации продолжилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе.

    21 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    В поздравительной телеграмме, содержание которой приводит Telegram-канал Союза кинематографистов России, глава государства назвал Михалкова примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.

    В тексте обращения Путин отметил, что Михалкова по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком. Президент подчеркнул, что творческие работы и созидательный вклад режиссера в российское киноискусство, а также его общественная, просветительская и образовательная деятельность заслуживают уважения.

    Путин пожелал Михалкову и его близким крепкого здоровья и дальнейших успехов.

    Ранее Путин назвал Михалкова своим другом и истинным патриотом России.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    20 октября 2025, 10:17 • Новости дня
    Кушнер и Уиткофф отвергли выдвинутые против Израиля обвинения в геноциде Газы

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе интервью CBS представители США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф категорически отвергли обвинения в геноциде в Газе, выдвинутые против Израиля, подчеркнув наличие военного конфликта с ХАМАС, сообщает Axios.

    Кушнер и Уиткофф категорически отвергли обвинения в геноциде, выдвинутые в адрес израильских военных, передает Axios.

    «Абсолютно нет. Нет, нет, здесь велась война», заявил Уиткофф в ответ на соответствующий вопрос. Кушнер также подчеркнул, что подобные заявления безосновательны.

    В ходе беседы Кушнер рассказал о визите в сектор Газы после введения режима прекращения огня. По его словам, разрушения в регионе напоминали последствия ядерного удара, а местные жители были вынуждены возвращаться на свои участки, чтобы разбивать палатки на руинах разрушенных домов.

    «Это очень печально, потому что у них просто нет другого выхода», – отметил Кушнер.

    Оба собеседника также коснулись темы возможного конфликта интересов из-за их деловых связей с государствами Персидского залива.

    Уиткофф заверил, что полностью вышел из бизнеса, не получает зарплату и оплачивает все расходы самостоятельно.

    Кушнер пояснил, что их связи и опыт способствовали освобождению заложников, а восприятие конфликта интересов они объяснили доверием и профессиональными отношениями, которые помогли достичь успеха в переговорах.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Американские дипломаты Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Израиль для поддержки действующего соглашения по сектору Газа на фоне эскалации.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

    19 октября 2025, 09:20 • Новости дня
    Путин поздравил дорожников с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув важность их работы для развития российских регионов.

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, передает ТАСС. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства назвал дорожников квалифицированными и востребованными специалистами, которые работают в сложных и экстремальных условиях, строя автомагистрали, мосты и тоннели.

    «Сегодня мы чествуем работников дорожного хозяйства – квалифицированных, востребованных специалистов, которые хорошо знают свое дело, понимают значимость стоящих перед ними задач. В сложных, порой экстремальных условиях вы строите автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечиваете безопасное и надежное сообщение между городами и поселками нашей огромной страны. И, конечно, от вас, вашего созидательного труда прямо зависит качество жизни людей, развитие всех регионов России», – говорится в обращении Путина.

    Президент отметил, что дорожный комплекс России в последние годы развивается: строятся и ремонтируются сотни километров дорог, создаются логистические узлы, модернизируется инфраструктура. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий и развитию государственно-частного партнерства.

    Путин выразил уверенность, что работники дорожного хозяйства продолжат добросовестно трудиться и добиваться новых успехов на благо страны.

    День работников дорожного хозяйства – российский профессиональный праздник. Отмечается в третье воскресенье октября. Установлен указом президента РФ от 23 марта 2000 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил привести 85% дорог страны в нормативное состояние к 2030 году. Темпы ремонта дорог в России выросли на 21%. Власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя.

    19 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    США направили Уиткоффа и Кушнера в Израиль на фоне эскалации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские дипломаты Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Израиль, чтобы попытаться поддержать действующее соглашение по сектору Газа на фоне эскалации.

    Стив Уиткофф, американский посланник по урегулированию ситуации в секторе Газа, а также Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, прибудут в Израиль в понедельник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

    Главная цель визита – сохранить реализацию соглашения по Газе, которое оказалось под угрозой из-за нарушений режима прекращения огня в палестинском анклаве. В сообщении говорится: «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра, как ожидается, приедут в Израиль, чтобы попытаться сохранить соглашение».

    Кроме того, Kan отмечает, что на следующей неделе в Израиль также планирует приехать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Визит проходит на фоне обострения ситуации в Газе, когда стороны обвиняют друг друга в срыве достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

    Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.

    Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.

    19 октября 2025, 10:19 • Новости дня
    Движение ХАМАС опровергло обвинения США в нарушении перемирия в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    ХАМАС отвергает обвинения госдепа США и категорически отрицает заявления о якобы «неизбежном нападении» или «нарушении соглашения о прекращении огня», передает РИА «Новости».

    В свою очередь, представители движения подчеркнули, что Соединенные Штаты необоснованно обвиняют ХАМАС без представления конкретных доказательств.

    Ранее США предупредили страны-гаранты о сведениях готовящейся атаки со стороны ХАМАС против палестинских граждан в Газе.

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность придерживаться соглашения о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    19 октября 2025, 03:40 • Новости дня
    США предупредили страны-гаранты на случай нарушения перемирия со стороны ХАМАС

    США предупредили страны-гаранты на случай нарушения перемирия ХАМАС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская сторона предупредила страны-гаранты о сведениях готовящейся атаки со стороны ХАМАС против палестинских граждан в Газе, говорится в заявлении Госдепартамента.

    США заявили, что обладают достоверной информацией о подготовке ХАМАС к нарушению условий перемирия и нападению на мирных жителей Газы. Если ХАМАС реализует этот план, действия будут расценены как серьезное нарушение соглашения о прекращении огня.

    Гаранты мирного соглашения требуют от ХАМАС соблюдать условия перемирия и не допускать атак против гражданского населения.

    «В случае осуществления этой атаки будут предприняты меры по защите населения Газы и сохранению целостности перемирия», – говорится в заявлении Госдепа.

    США и другие страны-гаранты подтвердили свою приверженность обеспечению безопасности мирных жителей, сохранению спокойствия на территории и продвижению мирных инициатив в регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля. При этом, несколько дней спустя, ХАМАС обвинило израильских военных в гибели нескольких жителей сектора Газа, что стало нарушением перемирия.

    19 октября 2025, 13:46 • Новости дня
    Министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе

    Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир призвал возобновить бои в Газе

    Министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху немедленно возобновить в секторе Газа полномасштабные боевые действия.

    Министр национальной безопасности Израиля публично потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленного возвращения к полномасштабным боевым действиям в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении договоренностей, передает ТАСС.

    Его заявление прозвучало после сообщений об авиаударе ВВС Израиля по южной части анклава, который был нанесен в ответ на обстрел со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС.

    Бен-Гвир обратился к Нетаньяху с призывом возобновить бои с максимальной мощью.

    Министр подчеркнул, что считает любые переговоры с ХАМАС и надежды на их выполнение договоренностей угрозой для Израиля. Он настаивает на решительных действиях в отношении радикалов и полномасштабном военном ответе.

    Ранее палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    США заявили странам-гарантам о сведениях о готовящейся атаке ХАМАС на палестинских граждан в Газе.

    Президент США Дональд Трамп выступил на саммите по сектору Газа и объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Эксперты отметили обреченность очередной «победы» Трампа.

