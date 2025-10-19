Израиль передал Газе тела 150 палестинцев за время конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израиль передал Минздраву сектора Газа тела 150 палестинцев, погибших за время конфликта, сообщает ТАСС.

«Минздрав сообщает о получении 15 тел погибших, переданных сегодня израильскими оккупационными властями при содействии Международного комитета Красного Креста, в результате чего общее число полученных тел достигло 150», – заявили в Минздраве. В ведомстве добавили, что к настоящему времени удалось опознать только 25 тел из общего числа.

Минздрав сектора Газа отмечает, что на некоторых телах обнаружены следы насильственных действий.

