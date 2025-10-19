Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Израиль передал Газе тела 150 палестинцев за время конфликта
За время конфликта в секторе Газа Израиль передал палестинской стороне 150 тел погибших, при этом опознаны были только 25 человек.
Израиль передал Минздраву сектора Газа тела 150 палестинцев, погибших за время конфликта, сообщает ТАСС.
«Минздрав сообщает о получении 15 тел погибших, переданных сегодня израильскими оккупационными властями при содействии Международного комитета Красного Креста, в результате чего общее число полученных тел достигло 150», – заявили в Минздраве. В ведомстве добавили, что к настоящему времени удалось опознать только 25 тел из общего числа.
Минздрав сектора Газа отмечает, что на некоторых телах обнаружены следы насильственных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля опознали тело заложника, возвращенное из Газы группировкой ХАМАС. Армия Израиля получила в Газе еще два тела погибших заложников от Международного комитета Красного Креста.