Мать Харкина: Сын содержался в плену ХАМАС лучше других благодаря России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, условия содержания Максима Харкина в плену ХАМАС были лучше, чем у других заложников, передает ТАСС.

Харкин добавила: «Максим там находился в более хороших условиях, [чем другие заложники]. Он мне сказал, что это благодаря Владимиру Владимировичу Путину».

Мать отметила, что Максим значительно похудел за время плена – он потерял около 30 килограммов веса. Несмотря на это, по ее словам, молодой человек остался крепким и сильным. Она также добавила, что парень сейчас очень бледен, но находится в хорошем моральном состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. Семь израильских заложников переданы Красному Кресту в Газе. Вторая группа израильских заложников также передана Красному Кресту.