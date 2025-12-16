Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.0 комментариев
Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае суда с Россией
В случае, если российская сторона захочет оспорить возможную конфискацию своих активов в суде, то точно победит, и тогда бельгийской экономике предстоит падение, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и у бельгийских компаний, указал Орбан, передает РИА «Новости».
По его мнению, Россия в случае судебного разбирательства выиграет процесс, это «лишь вопрос времени».
«В этот момент бельгийцам придется вернуть эту сумму россиянам. И это приведет к краху бельгийской экономики», – сказал премьер Венгрии.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия сможет оспорить заморозку своих резервов в судах Евросоюза и вернуть их обратно.