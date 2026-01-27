Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за вмешательства Зеленского в выборы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Венгерский МИД вызвал украинского посла в Будапеште, чтобы выразить протест против «грубого и бесстыдного» вмешательства Владимира Зеленского в парламентские выборы. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев и лично Зеленский начали «откровенное, бесстыдное и грубое вмешательство» в венгерские выборы, стремясь повлиять на их результаты в пользу партии «Тиса», передает ТАСС.

По словам Сийярто, его заместитель четко дал понять украинскому послу, что Венгрия не допустит подобных попыток и будет всеми средствами защищать свой суверенитет. Он подчеркнул, что только венгерский народ вправе решать будущее страны, а все решения должны приниматься внутри страны, а не в Брюсселе или Киеве.

Сийярто отметил, что Киев поддерживает венгерскую оппозицию, рассчитывая на ее помощь в вопросе вступления Украины в Евросоюз и выделения финансовых средств на нужды украинского государства. По его словам, венгерское правительство не допустит, чтобы деньги граждан Венгрии использовались на функционирование Украины.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Основная борьба идет между партией «ФИДЕС» премьер-министра Виктора Орбана и оппозиционной партией «Тиса», лидером которой выступает Петер Мадьяр и которая пользуется поддержкой Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

До этого Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе. Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».



