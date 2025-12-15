  • Новость часаДмитриев: Россия выиграет суд против ЕС и вернет активы
    Европейская экономика уткнулась в тупик «устойчивости»
    Названа сумма иска Банка России к Euroclear
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Умер народный артист России Левон Оганезов
    На подлете к Москве сбит 21 беспилотник
    Уиткофф после пяти часов переговоров с Зеленским сообщил о прогрессе
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Одесской области
    Каллас пообещала санкции против 40 перевозящих российскую нефть танкеров
    Теракт против евреев на пляже в Сиднее устроили отец и сын
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    15 декабря 2025, 11:49

    Дмитриев: Россия выиграет суд против ЕС и вернет активы

    Дмитриев: Россия выиграет суд против ЕС и вернет активы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что Россия сможет оспорить заморозку своих резервов в судах Евросоюза и вернуть их обратно.

    Россия рассчитывает успешно оспорить решение о заморозке своих резервов в Евросоюзе в суде и вернуть эти средства, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает «Прайм». По его мнению, Евросоюз нарушает законодательство, пытаясь использовать российские резервы без согласия Банка России.

    Дмитриев подчеркнул, что такие действия вредят мировой финансовой системе и могут ухудшить положение Евросоюза.

    По мнению главы РФПИ, возможные судебные разбирательства приведут к финансовым потерям Евросоюза и компаний, участвующих в заморозке российских резервов. Дмитриев также уверен, что европейские государства и ключевые финансовые институты понесут убытки, если продолжат придерживаться данной политики.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму более 18 трлн рублей.

    Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по этим искам в Бельгии.

    Напомним, Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду.

    14 декабря 2025, 19:10
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа

    Политолог Ткаченко: Зеленский торгом о членстве в НАТО предлагает США заведомо неприемлемую тему дискуссии

    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    @ Angelo Canconi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский предлагает Дональду Трампу заведомо неприемлемую тему для обсуждения в рамках мирного урегулирования конфликта. То есть Украина проводит смешную, до боли неумелую дипломатию в рамках контактов с США, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО ради гарантий безопасности от Штатов.

    «Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса от США, напоминают крайне плохую дипломатическую уловку. Скорее всего, он накануне переговоров пытается навязать представителям американской делегации собственную повестку обсуждения», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие уловки иногда используются в мировой дипломатии, но все же: Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Тогда откуда же с такой американской позицией здесь взять предмет для торга? Зеленский в крайне смешном виде предлагает Вашингтону заведомо неприемлемую тему дискуссии», – полагает он.

    «Кроме того, США точно не пойдут на то, чтобы давать Киеву какие-либо односторонние гарантии безопасности. Собственно, не были к этому готовы Штаты еще и пять лет назад, из-за чего в самом начале СВО на Украину в срочном порядке вылетал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который объяснил Зеленскому, что Запад не станет влезать в войну, но окажет ничем не обязывающую материальную помощь ВСУ», – напоминает собеседник.

    «Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – рассуждает эксперт.

    «Соответственно, задача США на переговорах в Берлине: сместить дискуссию в нужное конструктивное русло. Что действительно важно обсудить, так это условия постепенного дипломатичного перехода Украины в сферу влияния России. Для этого необходимо проговорить новые территориальные реалии, ограничения потенциала и численности ВСУ, а также механизмов контроля над армией республики в дальнейшем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Зеленский прибыл в Германию для обсуждений гарантий безопасности Украине с американской делегацией. Примечательно, что он заявил якобы о готовности отказаться от членства Киева в НАТО, но при условии, что США предоставят республике гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса, пишет Financial Times.

    Данный пункт подразумевает поддержание коллективной обороны: любой член объединения, который подвергнется нападению, может рассчитывать на поддержку (вплоть до вступления в конфликт) со стороны других участников блока. Белый дом до сих пор не отреагировал на предложенную Зеленским идею.

    Тем не менее, по его словам, работа над мирным планом продолжается. Он уточнил, что его итоговая версия наверняка «не будет такой, которая всем понравится», поскольку она будет выстроена на основе компромиссов.

    14 декабря 2025, 15:40
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России

    Политолог Рар: Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине. Из-за этого Брюссель не сумел вовремя переосмыслить собственную роль на современной международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом.

    «Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – завершил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.


    14 декабря 2025, 13:50
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    14 декабря 2025, 16:27
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    @ t.me/shot

    Tекст: Ольга Иванова

    Крушение транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области попало на видеозапись.

    На кадрах видно, что воздушное судно распалось на две части еще до того, как столкнулось с землей, передает Telegram-канал SHOT.

    Экипаж, находящийся на борту, сумел направить самолет в сторону безлюдной зоны, чтобы предотвратить возможные разрушения и жертвы среди жителей ближайших населенных пунктов. Самолет рухнул далеко от жилых домов.

    Напомним, Ан-22 разбился в Ивановской области во вторник, на его борту находились семь членов экипажа. Его фрагменты нашли на воде Уводьского водохранилища.

    Возбуждено уголовное дело.


    15 декабря 2025, 01:57
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор Поддубный сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    14 декабря 2025, 21:03
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связал массовое убийство в Сиднее с политикой Австралии, поддержавшей создание палестинского государства.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Австралию в том, что власти страны не обеспечили защиту еврейской общины, несмотря на предупреждения, передает Bloomberg. По словам Нетаньяху, массовое убийство в Сиднее стало следствием поддержки Канберрой идеи палестинского государства. В результате нападения, которое произошло в воскресенье вечером на пляже Бонди во время праздника Хануки, были убиты двенадцать человек, включая гражданина Израиля.

    Нетаньяху подчеркнул, что еще четыре месяца назад отправил австралийскому премьеру Энтони Албанезе письмо, где предупреждал: «вы награждаете террор ХАМАС», выдвигая инициативы в поддержку создания палестинского государства. В воскресенье глава израильского правительства на заседании кабинета добавил: «Вы ничего не сделали, чтобы пресечь рак, который рос внутри вашей страны. Вы не предприняли никаких действий. Вы позволили болезни распространиться, и результат – ужасающая атака на евреев, которую мы видели сегодня».

    Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, выступая на экстренной пресс-конференции, назвал стрельбу «преднамеренным нападением» на еврейскую общину и пообещал искоренить антисемитизм в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже в Сиднее неизвестные открыли огонь по отмечавшим Хануку евреям. Число жертв стрельбы достигло 12 человек. Очевидец рассказал о возможном присутствии граждан России среди отдыхающих на пляже.


    14 декабря 2025, 15:24
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразит резкие возражения в случае появления в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы положений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы пока их не видели (новых документов – ред.). Но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам», – отметил Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что Россия имеет претензии ко многим пунктам, если они появятся в новых предложениях.

    Накануне Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск из Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.

    Напомним, Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    14 декабря 2025, 14:14
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    @ Mark Baker/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жертвами стрельбы на пляже Бондай в Сиднее стали евреи, которые отмечали Хануку, сообщают израильские СМИ. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще как минимум 13 получили ранения.

    Как пишет Ynet, два человека в черной одежде открыли огонь с моста по сотням членов еврейской общины, которые собрались на праздник «Ханука у моря», организованный движением «Хабад».

    Выстрелы длились несколько минут. Среди погибших – посланник «Хабада» Эли Шленгер и еврейский ребенок. Один из очевидцев инцидента Хаим Леви, который был на месте происшествия с семьей, рассказал: «Мы услышали взрывы, бросили всё и побежали. Охрана практически отсутствовала, полиции понадобилось пятнадцать минут, чтобы приехать».

    Жители еврейской общины заявили, что нападение не стало неожиданностью, поскольку, по их словам, уровень ненависти к ним в городе остается ненормально высоким. Израиль выразил резкую критику Австралии, заметив, что предупреждал о необходимости усилить меры безопасности, добавив: «Так и бывает, когда призывают к глобальной интифаде».

    Напомним, в воскресенье случайный прохожий вырвал из рук оружие у одного из людей, устроивших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще как минимум 13 получили ранения.

    14 декабря 2025, 15:43
    Песков: Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Песков: Рютте не понимает истинных ужасов войны
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания генсека НАТО Марка Рютте о необходимости европейцам готовиться к войне, аналогичной тем, которые пережили их деды.

    По словам Пескова, такие заявления безответственны, и сам Рютте «просто не понимает, о чем он говорит», передает РИА «Новости».

    Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину также напомнил, что Рютте долгое время жил в Голландии, где люди слышали про военную оккупацию только из рассказов старшего поколения. Он отметил, что голландцы вспоминают о разбитых во время войны окнах как о тяжелом опыте и до сих пор хранят неприязнь к немцам за этот дискомфорт.

    Пресс-секретарь подчеркнул, что у жителей Нидерландов нет представления об истинных ужасах войны, с которыми сталкивались многие народы Европы в середине ХХ века.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте выступил в Берлине с призывом к союзникам увеличить расходы на оборону из-за растущей угрозы российского военного вмешательства. Кроме того, Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    15 декабря 2025, 10:27
    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей

    Иск Банка России к Euroclear на 18,1 трлн рублей поступил в суд

    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18 172 971 903 836 рублей, сообщили в суде.

    Исковое заявление Центрального банка России к Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы, передает ТАСС. Пресс-служба суда сообщила, что 12 декабря 2025 года в суд поступил соответствующий документ.

    В суде уточнили, что точная сумма исковых требований – 18 172 971 903 836 рублей.

    По курсу ЦБ РФ на 12 декабря, эта сумма соответствует 194 197 177 856 (194,19 млрд) евро.

    Власти Евросоюза планируют подтвердить в суде законность мер по блокировке российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерения Еврокомиссии использовать замороженные средства в интересах третьих сторон.

    Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по этим искам в Бельгии.

    Напомним, Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду.

    15 декабря 2025, 00:20
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дочь композитора Мария Шкловер сообщила в соцсетях о смерти отца на 85 году жизни после борьбы с онкологией.

    «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов», – сообщила она в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) на странице отца.

    Мария добавила, что для многочисленных поклонников Левон Оганезов запомнится виртуозностью и искрометным юмором.

    «Для нас, он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», – завершила она сообщение.

    Левон Саркисович (Леонтий Сергеевич) Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Учился в центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, в 1967 году – Московскую консерваторию по классу фортепиано, при этом неоднократной побеждая на конкурсах фортепианного мастерства. С 1959 года – сотрудник Москонцерта.

    Оганезова многие запомнили благодаря виртуозному сотрудничеству с артистами эстрады, созданию аранжировок и музыкальных программ, как участника телепроектов, театральных и эстрадных проектов.

    14 декабря 2025, 20:16
    Мерц после приветствия покинул встречу делегаций США и Украины в Берлине

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел с переговоров с участием американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине, оставив обсуждение своему советнику.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно ушел с переговоров между американской делегацией и Владимиром Зеленским в Берлине, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства DPA.

    Агентство ссылается на источники в правительстве Германии, которые сообщили, что после короткого приветствия Мерц покинул встречу. Его советник по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора беседы.

    Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    14 декабря 2025, 13:57
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Юрий Ушаков выразил абсолютную уверенность в невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО, отметив принципиальную позицию России.

    Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «ничего из этого у него не получится», комментируя мечты Владимира Зеленского о возвращении Крыма и вступлении Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Вести». По словам Ушакова, в отношении Крыма «это железобетонно, миллион процентов, что не получится». Он также добавил: «А насчет НАТО – я думаю – тоже миллион процентов, что не получится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по ситуации на Украине. Он также заявил, что гибель отдыхающих на пляже в Крыму является убийством.

    15 декабря 2025, 04:11
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    «Встреча в Берлине между президентом [Владимиром] Зеленским, специальным посланником [Стивеном] Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов. Представители провели углубленные обсуждения, касающиеся мирного плана из 20 пунктов, экономических вопросов и многого другого. Был достигнут весомый прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Вице-премьер Италии в тот же день призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона.

    14 декабря 2025, 14:28
    Визит президента Польши в Латвию обернулся автомобильным скандалом

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе официального визита в Латвию президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала из-за того, что его встретили на грязной BMW, что вызвало ироничные комментарии местных политиков.

    Визит президента Польши Кароля Навроцкого в Латвию сопровождался скандалом, так как ему подали грязную машину, пишет Telegram-канале «Осташко News». По данным канала, латвийская сторона объяснила это тем, что в Риге шел дождь, а в аэропорту отсутствует автомойка.

    Глава латышской партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс прокомментировал ситуацию с иронией. По его словам, «долги Латвии достигли такой степени, что на встречу с президентом Польши выделили лишь потрепанную BMW».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отказался от поездки на Украину по приглашению Владимира Зеленского. Встреча президентов пройдет в Варшаве.

    15 декабря 2025, 08:19
    Режиссер Роб Райнер с супругой найдены убитыми в Лос-Анджелесе
    Режиссер Роб Райнер с супругой найдены убитыми в Лос-Анджелесе
    @ Henry McGee/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американского режиссера Роба Райнера и его супругу обнаружили мертвыми с ножевыми ранениями в их особняке в Лос-Анджелесе, сообщает NBC News.

    Тела, обнаруженные в доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе, принадлежат самому Райнеру и его супруге, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

    Оба были найдены с ножевыми ранениями в собственном особняке 14 декабря около 15.30 по местному времени. Личности погибших подтвердили соседи и документы на дом.

    По данным журнала People, источники среди близких семьи заявляют, что режиссера и его жену убил собственный сын Ник. Ранее Ник Райнер открыто говорил о многолетней зависимости от наркотиков, однако журнал отмечает, что связь между этим фактом и трагедией пока не установлена.

    Роб Райнер был одним из самых известных кинотворцов Голливуда, снявшим примерно 30 фильмов. К числу его самых популярных работ относятся «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Американский президент» и «Пока не сыграл в ящик». Райнер также известен по яркой роли в фильме «Волк с Уолл-Стрит».

    Ранее сообщалось,что в доме режиссера Роба Райнера в Калифорнии обнаружили два тела.

