Посол Афганистана заявил о скором увеличении прямых авиарейсов с Москвой

Следователи перечислили рабочие версии пропажи семьи Усольцевых

Tекст: Катерина Туманова

По её слова, изначально рассматривали три основные версии произошедшего, первая из которых заключалась в том, что люди самостоятельно отправились в лес или в горную местность и приняли решение скрыться.

«Вторая версия, что они дошли до какой-то точки в тайге либо шли уже обратно, и с ними произошел несчастный случай. Поэтому они не смогли вернуться. Третья версия – это криминальный характер смерти, то есть нападение на территории, где они находились, и сокрытие трупов в лесу либо вывоз их куда-то», – рассказала Сырымбетова ТАСС.

Он уточнила, что при расследовании версия о побеге была опровергнута. Против неё свидетельствовали собранные по делу доказательства. Две остальные версии планомерно отрабатываются.

С учетом того, что уже установлено следствием, приоритетной остается версия несчастного случая на территории Кутурчинского Белогорья, подытожила представитель СК России.

Напомним, 2 октября 2025 года МВД по Красноярскому краю сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время похода в направлении горы Буратинка. По факту их безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело пункту «а», части 2, статьи 105 УК России (Убийство двух или более лиц).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следствие рассматривает возможность, что исчезновение семьи в тайге связано не только с несчастным случаем, но и с преступными действиями. Выяснилось, что глава семьи Сергей Усольцев привлекался к административной ответственности и участвовал в американской программе в 1990-х годах.

Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» заявили, что найти пропавшую семью Усольцевых в Красноярском крае возможно после схода снега. Эксперт-поисковик оценила вероятность ухода семьи Усольцевых жить в тайгу.