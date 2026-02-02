Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.15 комментариев
Посол Афганистана заявил о скором увеличении прямых авиарейсов с Москвой
Россия и Афганистан увеличат число прямых авиарейсов между странами, сообщил посол Афганистана в Москве Гуль Хасан.
«Авиакомпания Ariana Afghan Airlines на протяжении последних четырёх лет выполняет один прямой рейс в неделю между Афганистаном и Россией. Также ведётся работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой», – заявил посол ТАСС.
По словам Гуль Хасана, «предпринимаются усилия» для увеличения взаимных поездок граждан двух стран, что в дальнейшем увеличит число авиарейсов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Афганистан в ноябре поставил в Россию первую партию фруктов. Посол Афганистана обсудил с Россией наем афганских работников на сельхозработы. Афганистан увеличил поставки гранатов, бахчевых и винограда в Россию.