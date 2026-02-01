Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.15 комментариев
Оперная певица Анна Нетребко начала ликвидацию бизнеса в России
Согласно юридическим документам, Нетребко в 2021 году зарегистрировала ИП, теперь налоговая служба получила от певицы заявление об окончании действия этого статуса.
В конце января она представила налоговой службу Санкт-Петербурга заявление о прекращении деятельности ИП, основным видом деятельности которого была заявлены активность в области исполнительских искусств, передаёт РИА «Новости».
Напомним, весной 2025 года Нетребко объявляли в розыск из-за квартиры в Петербурге.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начале мая 2025 года активисты устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе. Летом суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против «Метрополитен-опера».