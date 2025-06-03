Россия запланировала построить десять новых океанологических судов

Tекст: Мария Иванова

Десять новых научных кораблей разного водоизмещения необходимы для успешной работы российских океанологов в Мировом океане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН. В институте подчеркнули, что средний возраст имеющихся судов составляет 38 лет, что существенно затрудняет эффективное выполнение научных задач.

Институт океанологии подписал соглашение о сотрудничестве с Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», ведущим предприятием в сфере проектирования научных судов. Сейчас специалисты обсуждают состав будущего научного флота и его технические характеристики. По оценкам экспертов, России необходимо около десяти новых судов, включая два крупнотоннажных многофункциональных, ледокол класса Arc7 для работы в Арктике и Антарктике, а также суда для исследований в Каспийском и Черноморско-азовском регионах.

Замдиректора по флоту ИО РАН Вячеслав Кременецкий заявил: «Для сохранения возможности освоения минеральных и биологических ресурсов Мирового океана, в соответствии с международным правом, обязательным условием является проведение регулярных экологических исследований… Мы обязаны проводить регулярные исследования в Арктике, Антарктике и других районах Мирового океана, чтобы сохранить право на использование этих ресурсов в будущем».

Кременецкий также отметил, что научные экспедиции важны для прогноза последствий изменения климата. Он подчеркнул, что обновление научного флота становится приоритетом уже в среднесрочной перспективе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Черном море затонуло маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба».

В прошлом году ученые России впервые изучили течения в канале бездны в Центральной Атлантике.

Ранее в Институте океанологии РАН объяснили отказ переподчиняться Курчатовскому институту.