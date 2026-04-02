Глава РАН Красников сообщил о создании вакцины от рака в России
Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, потенциал в этой сфере очень большой, но успехи во многом будут зависеть от объема финансирования, заявил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
Красников заявил, что российские ученые активно работают над созданием вакцин против онкологических и аутоиммунных заболеваний, передает РИА «Новости».
Он отметил, что потенциал отечественной науки в данной сфере очень большой, однако дальнейший успех во многом зависит от объема выделяемого государством финансирования.
Накануне Министерство здравоохранения объявило о первом применении персонализированной мРНК-вакцины «НЕООНКОВАК» для лечения меланомы у жителя Курской области. По словам главного онколога Минздрава, академика РАН Андрея Каприна, в будущем возможно расширение показаний к использованию мРНК-вакцин при успешном запуске препарата для лечения меланомы кожи.
Красников также напомнил, что российские достижения в фармацевтике зарекомендовали себя с лучшей стороны. В частности, он подчеркнул, что вакцина «Спутник» показала лучшую эффективность по сравнению с зарубежными аналогами, у которых позже обнаружились побочные эффекты, что в очередной раз подтверждает высокий уровень отечественной научной школы.
Академик РАН Александр Гинцбург сообщил о планируемом получении первых результатов применения мРНК-вакцины «Неоонковак» через три месяца.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о регистрации российских вакцин против различных видов рака и планах их включения в программу ОМС.